FDR contre JFK contre JRB

Dans son discours au Congrès le 8 décembre 1941, à la suite de l’attaque japonaise sur Pearl Harbor, le président Franklin Roosevelt a déclaré : « … nous mettre en danger. Les hostilités existent. Il ne fait aucun doute que notre peuple, notre territoire et nos intérêts sont en grave danger. Avec la confiance en nos forces armées, avec la détermination sans bornes de notre peuple, nous remporterons le triomphe inévitable, alors aidez-nous Dieu. »

Comparez ce discours puissant avec la menace du président Biden suite à la mort de 13 soldats américains et d’au moins 90 Afghans la semaine dernière à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul : « Nous allons vous traquer et vous faire payer. Je défendrai nos intérêts et notre peuple avec toutes les mesures à ma disposition.

FDR a parlé en position de force. Biden a parlé en position de faiblesse. Roosevelt a annoncé une offensive. La « menace » de Biden a été proférée lors d’une retraite et d’une reddition.

Dans son discours inaugural de 1961, John F. Kennedy a promis : « Que chaque nation sache, qu’elle nous souhaite du bien ou du mal, que nous paierons n’importe quel prix, supporterons n’importe quel fardeau, affronterons n’importe quelle difficulté, soutiendrons n’importe quel ami, nous opposerons à n’importe quel ennemi, en afin d’assurer la survie et le succès de la liberté.

Certes, le monde a considérablement changé depuis FDR et JFK, et maintenant un président inepte avec une faible crédibilité fait une promesse qui ne sera pas tenue. Comment le peut-il alors qu’il n’y aura pas d’Américains en Afghanistan pour chasser qui que ce soit ?

Biden a fait plus pour nuire aux intérêts et à la sécurité américains que peut-être tout autre président américain. Il sonne et a l’air faible parce qu’il est faible. Cela n’est pas passé inaperçu des terroristes, ainsi que de l’Iran, de la Chine, de la Russie et d’autres qui ne nous souhaitent pas bonne chance.

La partie la plus décourageante des remarques de Biden était peut-être son obsession persistante de blâmer l’ancien président Donald Trump pour la débâcle en Afghanistan. Certes, Trump a lancé l’idée d’inviter des dirigeants talibans peu fiables à Washington et même à Camp David pour conclure un accord pour mettre fin à la guerre, bien qu’il ne l’ait jamais fait. Les critiques oublient apparemment que Bill Clinton a invité Yassir Arafat à Camp David.

Le « traité » alors secrétaire d’État Mike Pompeo a conclu avec les talibans travaillés. Aucun soldat américain n’a été tué pendant une période de 18 mois. Il y avait probablement deux raisons. Premièrement, les talibans pensaient qu’ils pouvaient attendre patiemment l’Amérique, car sur la base de notre retrait du Vietnam, ils pensaient que nous ne resterions pas «pour toujours», et deuxièmement, parce que Trump avait des exigences spécifiques que les talibans devaient respecter ou l’accord serait annulé. Il est difficile d’imaginer, autant Trump voulait arrêter les « guerres sans fin », qu’il abandonnerait complètement l’Afghanistan sans au moins une présence américaine minimale pour dissuader les terroristes qui souhaitent attaquer à nouveau l’Amérique.

Biden affirme que l’armée était d’accord avec sa décision de retirer toutes les forces d’Afghanistan. C’est difficile à croire, à moins que les dirigeants ne se soient complètement réveillés, se concentrant sur la diversité au lieu de gagner les guerres actuelles et se préparant à nous défendre contre la possibilité de futures.

Le président avait promis de tendre la main à nos alliés. « L’Amérique est de retour », a-t-il répété à plusieurs reprises. Il avait réprimandé Trump pour “faire cavalier seul” et s’était engagé à inclure des alliés dans la prise de décision. Il a fait exactement le contraire avec une décision unilatérale et une date de retrait arbitraire, laissant nos alliés se débrouiller seuls. Ils seront probablement prudents avant de rejoindre une future coalition militaire américaine lorsque de nouvelles menaces apparaîtront.

Lorsqu’ils parlent de notre dette nationale, les démocrates disent fréquemment que « la pleine foi et le crédit des États-Unis » sont en jeu si le plafond de la dette n’est pas relevé et nos factures payées.

L’Amérique sous Joe Biden a démontré son infidélité et son manque de fiabilité. Cela aura de graves implications pour notre avenir immédiat et à long terme. S’il devait y avoir une autre attaque terroriste sur notre patrie – quelque chose qui semble probable – le sang des morts sera sur les mains du président Biden, peu importe qui il essaie de blâmer.

