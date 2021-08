FE Healthcare Summit : Covaxin est le résultat d’une science complexe pour atteindre la meilleure efficacité, déclare le Dr Krishna Ella

Bharat Biotech a soumis ses données de sécurité au Drugs Controller General of India (DCGI) sur la base des essais cliniques de phase 2/3 pour la fabrication de vaccins pour les enfants âgés de 2 à 18 ans.

Le vaccin inactivé de Bharat Biotech Covaxin est le résultat d’un processus scientifique complexe qui est nécessaire pour obtenir la meilleure efficacité et immunogénicité, a déclaré le Dr Krishna Ella, président et directeur général de Bharat Biotech International Limited, à l’occasion d’une table ronde sur le vaccin massif contre le COVID-19 en Inde. Programme : La stratégie d’accessibilité dans le cadre du Sommet virtuel FE sur les soins de santé qui a débuté le 18 août et se terminera en août 2021.

Pour étayer son argument, le Dr Ella a déclaré que «la fabrication d’un vaccin inactivé comme Covaxin est complexe et pas aussi facile que de fabriquer un vaccin via la technologie de l’ARNm ou une plate-forme de vecteur d’adénovirus vivant. Si Pfizer peut fabriquer 1 million de doses de vaccin à ARNm, nous pouvons fabriquer 10 milliards de doses de capacité équivalente de vaccin inactivé. Dans le cas de 2 milliards de doses de fabrication de vaccins dans une plateforme de vecteurs d’adénovirus vivants, on peut fabriquer 20 milliards de doses de capacité équivalente. Nous ne disposons que de 10 à 15 % de la capacité capable de produire des vaccins à ARNm et à adénovirus. »

Bharat Biotech a atteint une capacité de 28 millions de doses en août 2021. La société qui avait précédemment fixé la capacité à 200 millions de doses par an a récemment augmenté sa capacité de fabrication dans ses installations d’Hyderabad et de Bengaluru pour produire 700 millions de doses du vaccin Covaxin par an.

Bharat Biotech est la seule entreprise au monde à avoir mené des essais d’efficacité pour la variante delta lorsque l’épidémie était là. Il a atteint 71% d’efficacité contre la variante delta.

« On nous a montré la variante britannique, la variante brésilienne et la variante sud-africaine. En plus des études de protection in vitro, nous avons enfin obtenu de véritables données d’efficacité grâce aux essais. L’une est l’efficacité delta et l’autre est la population asymptomatique qui ne contrôle pas la charge virale. Nous avons capturé les deux points de données pour une meilleure efficacité. Bien qu’il soit tard, cela nous a aidés à capturer des données pertinentes et les plus récentes sur la variante delta », a déclaré le Dr Ella.

Parlant de la production de vaccins, de l’adaptation du système de santé publique, de la recherche clinique innovante, le Dr Ella a ajouté : « L’Inde fournit aujourd’hui le vaccin le moins cher au monde à Rs 225 par dose. Le gouvernement indien a fait du bon travail en négociant les prix avec les fabricants en grande quantité pour fournir des vaccins à l’ensemble de la population de manière durable, accessible et abordable. Tous les fabricants, décideurs politiques et systèmes de livraison gouvernementaux se sont très bien comportés. »

Les États-Unis ont une production excédentaire de vaccins, mais seulement 16 crores de population ont été vaccinés. D’un autre côté, en Inde, 55 crores de population sont vaccinés sur 1,1 milliard d’adultes sur les 1,3 milliard de population totale, ce qui en dit long sur la stratégie vaccinale de l’Inde.

Parlant de différentes stratégies sur le développement de vaccins et la recherche clinique, le Dr Ella a déclaré qu’il existe différentes stratégies qui doivent être adoptées comme le vaccin nasal. Nous examinons également la plate-forme Thomas Jefferson Rabies Vaccine qui est entrée en essai de phase 1. Il est utilisé pour les patients immunodéprimés et âgés qui ne répondent à aucun vaccin. Nous envisageons également de travailler sur des vaccins contre Covid et contre la rage mis en place pour les pays de l’Inde et de l’Afrique. »

Il a en outre ajouté que nous constatons également un effet synergique d’une combinaison hétérologue telle que Covaxin suivie d’un vaccin nasal. Tous les vaccins injectables peuvent prévenir les symptômes de la maladie et l’hospitalisation de la maladie. Malgré cela, la maladie reviendra également pour les personnes vaccinées.

« Seul le vaccin nasal arrêtera la transmission. Il existe trois façons de prévenir la transmission, comme les masques, l’isolement et le troisième vaccin nasal. Il n’a pas encore confirmé si le vaccin nasal fonctionnera seul ou en combinaison avec d’autres vaccins dont les données viendront dans les deux à trois prochains mois. Aucun organisme n’a fait ce type de recherche clinique dans le monde. Ils n’ont fait que nasal et certains ont échoué. L’association nasale avec un vaccin inactivé est une nouvelle façon de penser pour amorcer l’activité innée dans le corps et le défi avec les vaccins vivants semble être un nouveau concept à construire dans les deux à trois prochains mois. Nous menons en fait des recherches cliniques innovantes qui ne se font pas dans le monde », a-t-il expliqué.

Parlant de la durée du développement des vaccins, le Dr Ella a déclaré: «Nous avons l’approbation du contrôleur général des médicaments de l’Inde (DCGI) pour l’essai de phase 2/3 que nous essayons de passer par un changement hétérologue. Nasal également seul a reçu l’approbation pour l’essai de phase 2. Il y a donc deux voies parallèles d’essais cliniques en cours. Voyons lequel ramasse le mieux en recherche clinique. On suppose que le vaccin nasal suivi d’un vaccin inactivé est le meilleur mais nous voyons le contraire dans le Covid. Nous allons donc voir une science différente. Nous verrons dans les deux à trois prochains mois beaucoup de données arriver sur le même.

« Bharat Biotech est la seule entreprise au monde à avoir capturé la deuxième vague de Covid. Toutes les autres sociétés dans le monde ont capturé la première vague, y compris Astrageneca, Pfizer et Moderna, alors qu’il n’y avait pas de variante delta et que tout le monde a obtenu la plus grande efficacité. Dans la deuxième vague de Covid, lorsque nous étions en retard dans l’efficacité de la phase -3, nous avons donc atterri exactement dans la deuxième vague de Covid alors que 80% des infections dans le pays étaient delta », a conclu le Dr Ella.

