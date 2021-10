Fear Factory, Chimaira, Volbeat et les membres de Hatebreed pleurent le décès du vétéran de l’industrie de la musique Scott Koenig

USINE DE PEUR guitariste Dino Cazares, CHIMAIRARE leader Chasseur de marque et Monte Conner, le vétéran de l’industrie musicale qui a signé USINE DE PEUR à Records de Roadrunner, font partie des personnalités qui ont rendu hommage à Scott Koenig, ancien directeur de DANGER BIOLOGIQUE et USINE DE PEUR, décédé jeudi dernier (7 octobre) après une bataille contre COVID-19. Il avait 57 ans.

Cazarès s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour écrire : « Scott Koenig, tu es mon meilleur ami, mon frère aîné, ma famille et mon manager depuis 1995. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Scott, vous avez combattu à mes côtés dans certaines des batailles juridiques les plus dures de ma carrière. Nous sommes allés à la guerre ensemble, littéralement. Tu t’es tenu à mes côtés et tu ne m’as jamais abandonné alors que tu aurais pu facilement t’en aller. Tu m’as traité comme une famille, comme un frère aîné qui me protège. Tu étais un point d’ancrage dans ma vie. Vous étiez la cheville ouvrière et l’âme de cette machine, et ensemble nous avons créé l’histoire.

« Scott, tu as l’âme la plus gentille, tu ferais presque n’importe quoi pour n’importe qui sans rien demander en retour, et quiconque te connaîtrait dirait la même chose. Tu as répondu à mes appels à n’importe quelle heure pour m’écouter flipper en tournée parce que John Wedge Branon n’a pas mis la feuille de jour lol… et pour d’autres raisons stupides, mais tu as toujours su me calmer comme un maître zen. Tu as toujours veillé à ce que le groupe et moi soyons pris en charge, et tu t’es battu bec et ongles pour t’en assurer. Vous avez vraiment compris l’entreprise non seulement de derrière le bureau, mais aussi ce que c’était que de vivre sur la route.

« Je t’ai rencontré en 1993 quand tu gérais DANGER BIOLOGIQUE. Votre slogan était « Nous gérons l’ingérable », et vous l’avez proposé à cause de DANGER BIOLOGIQUE lol… Vous avez vécu par ces mots. Après avoir vu ce que tu as fait pour eux, j’ai su que tu devais gérer USINE DE PEUR. Vous avez travaillé sans relâche pour nous faire participer à certaines des plus grandes tournées : METALLIQUE, OZZY, IRON MAIDEN, SABBAT NOIR, TUEUR, MEGADETH… et ce n’est que pour n’en nommer que quelques-uns. Grâce au travail acharné et à votre dévouement, nous avons obtenu notre premier record d’or aux États-Unis pour ‘Obsolète’. Votre contribution à FF était énorme.

« En dehors de la musique, nous nous sommes connectés sur notre amour pour le baseball et j’aimais aller au Les Dodgers de Los Angeles jeux avec vous mangeant des graines de tournesol, parlant des statistiques des joueurs et essayant de comprendre quel lancer le lanceur allait lancer ensuite. Même si tu étais un Mets de New York fan tu étais un Les Dodgers de Los Angeles fan parce qu’ils sont originaires de Brooklyn, New York. J’ai adoré m’asseoir avec vous à la table 22 de votre restaurant préféré, le Rainbow Bar And Grill. J’ai commencé à commander ma salade comme vous l’avez fait avec une vinaigrette maison supplémentaire et du fromage mozzarella supplémentaire.

« Vous êtes un excellent auditeur parce que vous ne jugez pas et que tout le monde aimait vous parler, en particulier les serveuses lol… J’ai adoré vos histoires parce qu’elles étaient toujours les meilleures et dans les coulisses, vous étiez responsable de la carrière de certains des groupes les plus légendaires.

« Scott, vous êtes aimé à plusieurs niveaux. Vous vous êtes lié avec tous vos amis, que ce soit pour la musique, le sport, les baskets, la nourriture, les relations ou tout simplement l’amitié pure. Les gens ont adoré votre gentillesse. Vous êtes tout simplement le meilleur mec et très sympathique. Tu es mon mentor et tu m’as beaucoup appris.

« Scott, c’est tellement bizarre de ne pas pouvoir t’appeler maintenant. Il y a un énorme trou dans ma vie. Mais ce n’est pas la fin, car votre influence vivra toujours dans ma vie de tous les jours et dans mon travail. Votre amour, votre respect et votre loyauté ne mourront jamais. #fuckcovid19″.

chasseur a écrit sur son Facebook page : « Choqué et attristé d’apprendre le décès de notre ancien manager Scott Koenig. Scott aidé à mettre CHIMAIRARE sur la carte et a même contribué à faciliter la ‘Tomber dans les pommes’ 20e vinyle. Au-delà de cela, il était l’une des personnes les plus incroyables que j’aie jamais côtoyées. Gentil, généreux et extrêmement sympathique. Il était aussi une encyclopédie du hip-hop et du métal. C’était toujours amusant d’être avec lui et d’écouter des histoires incroyables. Il a été témoin de certains des moments les plus monumentaux de l’histoire de la musique. J’ai tellement de chance de l’avoir connu et appris de lui. Soyez tranquille, roi. »

Conner pris à son Facebook d’écrire : « J’ai rencontré pour la première fois Scott Koenig en 1982, lorsqu’il tenait la caisse enregistreuse de Vinyl Mania Records sur Carmine Street à Greenwich Village. Je ne le connaissais que comme ‘Scott,’ pas de nom de famille, et nos conversations ont été très brèves car j’étais un peu intimidé par lui. J’étais un étudiant de 18 ans désemparé de Staten Island et il était ce type apparemment plus âgé, qui était bien plus mondain que moi, qui travaillait techniquement dans «l’industrie de la musique». Il m’a vendu d’innombrables disques là-bas et aussi lors de son prochain concert à It’s Only Rock ‘N’ Roll sur W. 8th St. de MacDougal (à partir de là en 1983 pour autant que je m’en souvienne). Je ne savais pas quel rôle énorme il jouerait un jour dans ma vie.

« J’ai officiellement rencontré Scott et a appris son nom de famille vers 1990-1991 alors qu’il travaillait au Gestion des artistes Rush division de Def Jam, et a poussé son patron Lyor Cohen de le laisser m’approcher pour signer DANGER BIOLOGIQUE à Roadrunner pour un album unique devenu « Discipline urbaine ». Le groupe avait déjà signé pour Warner Bros. à l’époque, et le Roadrunner album a été conçu pour mettre en place leur premier grand label majeur. Le plan a fonctionné comme un charme, pour les deux parties, et Scott était la personne qui a tout fait arriver.

« Une fois que j’ai su Scott J’ai appris qu’il était aussi de Staten Island (non loin de là où j’ai grandi) et qu’il avait le même âge que moi. Il m’a dit que Vinyl Mania était un magasin de danse quand il a commencé là-bas, mais il a convaincu le propriétaire de déplacer une partie du vinyle métallique qui languissait dans le sous-sol. Une fois qu’il a soufflé la porte, Scott a gagné la confiance du propriétaire et est devenu l’acheteur de métal. Le magasin a été transformé.

« Lorsque Scott a pris la direction de USINE DE PEUR en 1995, il était dans ma vie au quotidien, jusqu’à ce jour. Il était le gars le plus gentil et le plus gentil que vous puissiez rencontrer. Juste une bonne personne de bout en bout. Pas un mauvais os dans son corps, pas d’agenda et un tireur totalement droit. Je n’ai jamais eu un seul mauvais moment avec lui. Il a travaillé sans relâche pour ses groupes et surtout pour Dino et USINE DE PEUR. Je ne peux pas imaginer travailler avec USINE DE PEUR et lui n’étant pas là.

« Comme d’autres l’ont écrit, Scott était là à d’innombrables moments importants de l’histoire du métal, bien trop nombreux pour être détaillés ici, mais voici deux exemples : Rick Rubin à Def Jam sur TUEUR. Est-ce que ça devient plus gros que ça? Scott et Meule étaient des étudiants ensemble à NYU (je crois me rappeler qu’ils ont peut-être vécu un peu dans le même dortoir). Scott aussi tourné Meule sur DIFFICULTÉ. Il a raconté l’histoire dans un commentaire qu’il a fait lors d’une récente DIFFICULTÉ histoire que j’ai postée, en écrivant : ‘Meule était un énorme SABBAT NOIR fan et j’ai dit ‘Tu devrais regarder ce groupe de Chicago qui est comme un ‘chrétien SABBAT.’ Bien sûr, ça l’intriguait, alors j’ai joué les 2 premiers albums pour lui et il les a vraiment creusés, puis je lui ai donné ma cassette de ‘Live Bootleg’ ce qui a à peu près scellé l’affaire pour lui. Je n’avais jamais parlé au groupe auparavant. Je pense avoir découvert qui était leur avocat, le gars qui représentait le plus Lame en métal groupes à l’époque, Bill Berrol.’

« Et encore un : Scott tourné Meule sur EXODE et il a essayé de les signer mais l’accord s’est effondré à la dernière minute. C’est vrai, personne ne sait EXODE presque signé à Def Jam et cela Scott joué un rôle clé dans cela et bien d’autres grands moments dans la carrière de certains de nos groupes préférés.

« Scott n’était pas du genre à se vanter ou à faire connaître ses vastes réalisations. C’était un véritable héros méconnu.

« Il y a à peine 2 semaines, je lui ai envoyé par e-mail une photo de Vinyl Mania que j’ai trouvée récemment et il en a pris grand plaisir. C’est là que Scott est entré dans ma vie et il me semblait donc juste de partager cela ici.

« Je n’écris généralement pas d’hommages comme celui-ci pour qui que ce soit parce que j’ai peur de ne pas leur rendre justice. Mais quand il s’agit de Scott, c’est tellement facile de parler de lui, comme si c’était de travailler avec lui.

« Nous allons tous manquer cette personne incroyable qui a laissé une si grande empreinte dans nos vies et dans le monde du métal. Repose en paix. »



Scott Koenig, tu es mon meilleur ami, mon frère aîné, ma famille et mon manager depuis 1995. Nous avons traversé beaucoup de choses… Publié par Dino Cazares le vendredi 8 octobre 2021

Choqué et attristé d’apprendre le décès de notre ancien manager Scott Koenig. Scott a aidé à mettre Chimaira sur la carte… Publié par Mark Hunter le jeudi 7 octobre 2021

J’ai rencontré Scott Koenig pour la première fois en 1982, lorsqu’il tenait la caisse enregistreuse de Vinyl Mania Records sur Carmine Street à… Publié par Monte Conner le jeudi 7 octobre 2021

Des nouvelles vraiment déchirantes à propos de mon ami Scott Koenig. Publié par Matthew Pinfield le jeudi 7 octobre 2021

Attristé de dire au revoir à mon bon ami Scott Koenig. Lui et moi avons traversé les tranchées ensemble – il était l’un de mes frères les plus proches en musique. Tu vas nous manquer! RIP mon ami – plus de douleur. Publié par Kevin Estrada le jeudi 7 octobre 2021

Tu as été mon meilleur ami pendant 35 ans. Reposez-vous tranquillement Scott Koenig



Je t’aime . Vous êtes maintenant à l’aise. Publié par Dominick DeLuca le jeudi 7 octobre 2021

??????? RIP, Scott Koenig. Nous venons de parler il y a une semaine et demie et je vous ai souhaité un joyeux anniversaire la semaine dernière. Le monde… Publié par Jimi Hazel le jeudi 7 octobre 2021

Terrible nouvelle. Scott Koenig est un très bon démon depuis 20 ans. Toujours un bon gars gentil. Je suis tellement attristé par la nouvelle de son décès : que Dieu vous bénisse Scott. DÉCHIRURE Publié par Jerry Montano le jeudi 7 octobre 2021

Wow – J’ai limité mes messages FB à de bonnes choses et j’ai été pour le moins sporadique – surtout parce que quand je… Publié par Jason Bittner le vendredi 8 octobre 2021

RIP Scott Koenig. Je connaissais Scott depuis des décennies sur la scène new-yorkaise travaillant dans le secteur de la musique. Un gars formidable et un grand fan de musique. Condoléances à ses amis et sa famille. Une nouvelle extrêmement triste que je viens d’apprendre. https://t.co/UmvRospJjz – Eddie Trunk (@EddieTrunk) 9 octobre 2021

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Rob Caggiano (@robcaggiano) Mes condoléances à tous ceux qui aimaient Scott Koenig. Il a changé le jeu avec tous ses groupes et a toujours été gentil et généreux avec son temps quand nous venions de monter. Repose en paix. – Jamey Jasta (@jameyjasta) 8 octobre 2021 Mots clés: usine de la peur Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).