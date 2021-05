Fear Factory “ parle ” d’une tournée mondiale conjointe avec Static X

Dino Cazares a déclaré à Overdrive irlandais qu’il était question de USINE DE LA PEUR prendre la route avec STATIC-X, un autre groupe qui présente FFbassiste de longue date Tony Campos. “Nous espérons pouvoir faire un tour du monde [with STATIC-X] et Tony peut faire un “double devoir” pour chaque concert “, a déclaré le guitariste.” Nous espérons arranger les choses et faire ce voyage organisé à travers le monde. Pour le moment, nous en parlons, donc pas de promesses pour le moment, mais c’est définitivement quelque chose que je pense que les fans voudraient vraiment voir. Ce serait un rêve pour que cela se produise. “

Il a poursuivi: “Si Tony ne pouvait pas le faire et était lié avec STATIC-X, alors nous aurions un complément sympa. J’ai parlé à Matt DeVries [CHIMAIRA], et j’espère qu’il pourra le remplir. Mat tourné avec nous avant dans le passé pendant ‘L’industriel’ ère. C’est un gars vraiment génial. “

USINE DE LA PEURle nouvel album de “Continuum d’agression”, sortira le 18 juin via Registres sur les explosions nucléaires. Le LP, enregistré principalement en 2017, présente Cazares et chanteur original Burton C. Bell aux côtés du batteur Mike Heller. Il a été produit et conçu par Damien Rainaud (FORCE DU DRAGON, UNE FOIS HUMAIN), avec des claviers par Igor Khoroshev (ex-OUI), et programmation sur deux chansons d’un collaborateur de longue date Rhys Fulber (ASSEMBLAGE DE LA LIGNE AVANT). “Continuum d’agression” a été mélangé par Andy Sneap (MEGADETH, ENGAGEMENT KILLSWITCH, TRIVIUM), qui a également mélangé USINE DE LA PEURalbum précédent de 2015 “Genexus”.

Septembre dernier, cloche a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il “ne peut pas s’aligner” avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE LA PEUR est venu plus de deux semaines après Cazares lancé un GoFundMe campagne pour l’assister avec les coûts de production associés à la sortie de USINE DE LA PEURle nouveau LP de.

STATIC-XLa dernière tournée du groupe a célébré le 20e anniversaire de la certification platine du groupe “Voyage de la mort dans le Wisconsin” album et a rendu hommage au chanteur Wayne Statique, décédé il y a sept ans.

Alors que l’identité de STATIC-Xle chanteur en tournée – qui porte le nom Xer0 – n’a pas été officiellement révélé, de fortes rumeurs suggèrent que DROGUE chanteur Edsel Dope joue aux côtés de Campos, le batteur Ken Jay et guitariste Koichi Fukuda.

