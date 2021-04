Fear Factory: Riff Teaser De l’album à venir

USINE DE LA PEUR sortira sa première nouvelle chanson depuis plus de cinq ans le vendredi 16 avril. La chanson devrait apparaître sur le prochain album du groupe, prévu plus tard dans l’année via Registres sur les explosions nucléaires.

Un court teaser de riff du nouveau USINE DE LA PEUR LP, gracieuseté du guitariste du groupe Dino Cazares, est disponible ci-dessous.

En septembre dernier, chanteuse Burton C. Bell a publié une déclaration annonçant officiellement son départ de USINE DE LA PEUR, disant qu’il « ne peut pas s’aligner » avec quelqu’un en qui il n’a pas confiance ou ne respecte pas.

clochela sortie de USINE DE LA PEUR est venu plus de deux semaines après Cazares a lancé une campagne GoFundMe pour l’assister avec les coûts de production associés à la sortie de USINE DE LA PEURLe nouveau LP tant attendu.

cloche dit plus tard à Kerrang! magazine avec lequel il s’est séparé USINE DE LA PEUR était long à venir. «Cela me préoccupe depuis un moment», a-t-il déclaré. « Ces poursuites [over the rights to the FEAR FACTORY name] vient de me vider. Les égos. La cupidité. Pas seulement des membres du groupe, mais des avocats impliqués. Je viens de perdre mon amour pour ça.

« Avec USINE DE LA PEUR, ça a toujours été, comme, ‘Quoi?!’ Vous ne pouvez en prendre que trop. J’avais l’impression que 30 ans était une bonne course. Ces albums avec lesquels j’ai fait USINE DE LA PEUR sera toujours là-bas. J’en ferai toujours partie. J’ai juste senti qu’il était temps d’aller de l’avant. «

Pressé de savoir s’il y a une chance de réconciliation avec USINE DE LA PEUR sur toute la ligne, Burton dit: « J’ai fini. Je n’ai pas parlé à Dino dans trois ans. Je n’ai pas parlé Raymond [Herrera, drums] et Christian [Olde Wolbers, bass] plus longtemps que cela, et je n’ai pas l’intention de le faire. Je vais juste de l’avant avec ma vie. «

En octobre, Dino a publié une déclaration dans laquelle il a déclaré que la porte pour Burton revenir à USINE DE LA PEUR ne «resterait pas ouvert pour toujours». Le guitariste a également révélé que Burton « a perdu ses droits légaux » à la USINE DE LA PEUR nom « après une longue bataille judiciaire » avec Herrera et Olde Wolbers. « J’ai eu l’opportunité de faire quelque chose de bien, et j’ai senti qu’obtenir le nom dans son intégralité était la bonne chose à faire pour nous deux, donc après presque quatre ans, nous pouvons continuer comme USINE DE LA PEUR, pour faire plus de disques et faire des tournées « , a-t-il déclaré. » C’est pourquoi il est triste d’entendre qu’il a décidé d’arrêter et, à mon avis, pour les problèmes qu’il a, il semble que cela aurait pu être réglé. «

En expliquant ses raisons de lancer une campagne de financement, Cazares a déclaré que tous les dons serviront à couvrir les coûts de production nouvellement engagés liés à la fabrication du nouveau USINE DE LA PEUR LP, y compris la réenregistrement de la batterie, des guitares, de la basse et des claviers, ainsi que le mixage et le mastering par Andy Sneap. BurtonLe chant original de l’album, qui a été entièrement enregistré en 2017, restera sur la nouvelle version de l’album.

USINE DE LA PEURLa campagne de financement du groupe a marqué la première activité publique du groupe depuis qu’il a terminé une tournée américaine en 2016 sur laquelle il a interprété son deuxième album classique, « Démanufacture », dans son intégralité.

clochede ASCENSION DES HORTEURS project a sorti son deuxième album complet, « Apocryphes », en octobre dernier via Productions de dissonance.



Nouveau teaser de riff tiré du nouvel album de Fear Factory, le premier single sort le 16 avril pour plus de nouveaux riffs, rendez-vous sur mon https://t.co/9U0ewgZhxo pic.twitter.com/UOMJohnQXU – Dino Cazares (@DinoCazares) 1 avril 2021

