Fear-Mongering pathétique: Biden met en garde contre « l’hiver des maladies graves, la mort des non vaccinés »

Dans un discours plein d’alarmisme, le président Biden a admis que non seulement son mandat non législatif de vaccin ou de test COVID était « impopulaire », mais que son administration le faisait sur la base d’une mentalité d’État nounou.

« Je sais que les exigences de vaccination sont impopulaires pour beaucoup, même pas populaires pour ceux qui sont impatients de les obtenir », a déclaré le président en s’adressant à la nation depuis la salle à manger d’État de la Maison Blanche. « Mon administration les a mis en place non pas pour contrôler votre vie, mais pour sauver votre vie et celle des autres. »

Les commentaires du président interviennent alors que la Cour suprême des États-Unis est sur le point d’entendre des requêtes d’urgence pour empêcher l’Occupational Safety & Health Administration (OSHA) d’appliquer un mandat selon lequel les entreprises privées comptant au moins 100 travailleurs exigent que le personnel soit vacciné ou testé régulièrement.

Cela survient également après que le président a ouvertement fait peur au peuple américain la semaine dernière en disant: « Je veux envoyer un message direct au peuple américain… C’est ici maintenant, et ça se propage, et ça va augmenter », a déclaré Biden à propos de l’Omicron. une variante. « Nous envisageons un hiver de maladies graves et de décès pour les non vaccinés, pour eux-mêmes, leurs familles et les hôpitaux qu’ils vont bientôt submerger. »

Pour intensifier la peur, la Maison Blanche Biden a également annoncé qu’elle enjoignait à plus de 1 000 médecins militaires, infirmières, ambulanciers paramédicaux et autre personnel médical de se préparer au déploiement dans les hôpitaux américains pour «combattre» l’épidémie de variante omicron. Ils rejoindront les 240 professionnels de la santé militaire déjà déployés dans 12 hôpitaux de l’Indiana, du Wisconsin, du Colorado, du Michigan, du Minnesota, du Montana et du Nouveau-Mexique.

Pourquoi c’est important

Le niveau de tentatives impuissantes mais non falsifiées et manifestes de manipuler politiquement le peuple américain par la peur du COVID est devenu exaspérant et intolérable. Il est presque certain que la fiction continue colportée par l’administration Biden et la gauche idéologique nuit gravement à la marque démocrate.

La variante Omicron, bien que plus facilement transmissible, est insignifiante dans sa gravité pour la personne moyenne. Elle est moins sévère que la variante Delta impuissante avant elle. Alors que les médias complices hurlent sur le nombre de « cas » d’Omicron et de Delta, le nombre d’hospitalisations pour les patients COVID jugés critiques a chuté.

Le chercheur en santé Joel Hirschhorn n’a pas tardé à souligner certaines informations qui n’ont rien fait de moins qu’effacer la peur d’être achetée par Biden et l’équipe Obama 2.0.

Hirschhorn souligne que les experts de la santé non politisés – contrairement à Fauci et au chef du NIH Francis Collins – voient la variante Omicron comme un signe de la fin de la pandémie, et non comme une nouvelle souche puissante :

« Chaque élément de preuve du monde réel montre que la variante omicron ne constitue PAS une menace sérieuse pour la santé. Certains des experts en pandémie les plus intelligents voient à juste titre omicron plus comme un signe de la fin de la pandémie que comme une aggravation de celle-ci. »

Il avance les faits – les faits – que l’intégralité des tests effectués facilite une cascade de faux positifs, augmentant ainsi le niveau de peur.

Il réprimande également le récit selon lequel les hôpitaux sont submergés et réprimande la communauté médicale politiquement organisée (lire: BigPharma) pour avoir évité les informations sur l’incroyable efficacité de l’ivermectine à la fois dans le traitement du COVID et dans la prévention de la contraction du COVID.

En un mot, la vérité est morte à Washington en ce qui concerne COVID. La « crise » est utilisée, comme nous l’a dit Rahm Emanuel, pour faire avancer un agenda idéologique ; maintenir le contrôle sur le peuple américain afin qu’il soit manipulé pour qu’il accepte les politiques transformatrices de la gauche fasciste.

Le peuple américain doit se réveiller du luxe de la complaisance de sa propre sphère. Ceux au pouvoir ont non seulement réinstitué le fascisme de l’ère wilsonienne, mais ils font aussi activement avancer des politiques mondialistes – telles que le capitalisme des parties prenantes et la grande réinitialisation du Forum économique mondial – qui modifieront à jamais la définition même de la liberté.

Un lecteur m’a récemment demandé ce que j’entendais par American Vanguard. Nous, le peuple, sommes l’Avant-garde américaine. Nous sommes ceux qui ont le devoir constitutionnel d’assurer une surveillance vigilante à nos élus et de les corriger lorsqu’ils basculent dans un totalitarisme auto-glorifiant. Il est de la responsabilité du peuple américain de s’engager contre un gouvernement fédéral (et dans certains cas un gouvernement d’État) qui s’enfonce dans le fascisme dont notre pays ne pourra jamais se remettre.

La première étape pour combattre ce fascisme américain très réel du 21e siècle est de se débarrasser des chaînes de la peur promues par la gauche. Ils veulent que nous ayons peur afin que nous ne remettions pas en question ce qu’ils essaient d’accomplir. La peur doit cesser.

