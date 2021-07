Fear Street: 8 références de films d’horreur classiques de la trilogie Netflix

Le duel des tueurs de Shadyside invoque le major Freddy Vs. Jason Vibes (1666)

Jason Voorhees s’est une fois engagé dans une confrontation brutale et exagérée avec un autre antagoniste de film d’horreur légendaire, le Freddy Krueger susmentionné, dans le croisement de slasher de plaisir coupable de 2003 Freddy vs Jason, que je n’ai pas pu m’empêcher de me rappeler pendant le dernier chapitre de cette trilogie. Dans la seconde moitié de Fear Street Part Three : 1666, qui se déroule en 1994, les adultes Ziggy, Josh (Benjamin Flores, Jr.) et Martin (Darrell Britt-Gibson) vaporisent quatre des Shadyside Killers (y compris le Nightwing et le Skull Mask) super-trempants remplis de sang, les détournant de leurs proies vivantes et les uns contre les autres. Ce duel épique entre des slashers très effrayants était un peu trop bref, mais se qualifie toujours comme l’un des moments les plus excitants de la trilogie.