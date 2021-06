Fear Street arrive sur Netflix : voici ce que nous savons

Millennials nostalgiques et têtes d’horreur se réunissent ! Le géant du streaming Netflix lance cet été une trilogie de longs métrages basée sur la célèbre série de livres pour jeunes adultes de RL Stine Fear Street.

Rien que de penser à Fear Street, j’aspire aux jours les plus simples où je me précipite dans une Foire du livre scolaire, prêt à dépenser le peu d’argent que mes parents avaient jugé approprié pour l’événement.

Alors, de quoi parle la nouvelle trilogie Netflix Fear Street ? Qui est impliqué ? Quand et où peut-on le regarder ?

Que vous soyez un fan inconditionnel ou tout nouveau dans le monde tordu d’horreurs de RL Stine, lisez la suite pour apprendre tout ce que nous savons sur la trilogie Fear Street de Netflix.

Qu’est-ce que Fear Street ?

Netflix n’a pas encore publié beaucoup d’informations sur Fear Street. Situés dans la ville familière et fictive de Shadyside d’après les romans, les films racontent des histoires à travers les générations.

Un bref historique du streamer suggère que lorsque l’action commence en 1994 dans le premier film, un groupe d’adolescents découvre que les événements effrayants qui ont tourmenté leur ville à travers l’histoire peuvent être liés.

La bande-annonce ajoute un élément surnaturel au mélange, avec la mention de sorcières qui ont déclenché un cycle d’événements effrayants il y a 300 ans.

Les trois films remontent le temps, comme le montrent leurs titres – Fear Street Part 1: 1994, Fear Street Part 2: 1978 et Fear Street Part 3: 1666.

Rue de la peur : prendre 2 ?

Les fans se souviendront peut-être de la première tentative d’adaptation de Fear Street. En 1998, un pilote de Ghosts of Fear Street a été diffusé sur ABC. Écrit par Eerie, co-créateur de l’Indiana Karl Schreader, le pilote a bombardé. ABC ne l’a pas commandé en série, et c’était la fin de tout titre à l’écran de Fear Street – jusqu’à maintenant.

(Ghosts of Fear Street reste une sorte de trou noir pop-culturel, presque oublié et totalement indisponible, sauf en tant que bootleg low-fi sur YouTube.)

Les fans de RL Stine ont eu beaucoup plus de chance avec les adaptations de l’autre franchise de livres à succès de l’auteur : Chair de poule. La série d’horreur massive pour les jeunes lecteurs a été adaptée pour la première fois en tant que série télévisée d’anthologie dans les années 90, et une nouvelle série à venir Chair de poule a été annoncée l’année dernière.

Depuis la série originale, deux films Goosebumps ont également été produits : Goosebumps en 2015 et sa suite Goosebumps 2: Haunted Halloween, tous deux avec le comique Jack Black.

Où et quand puis-je regarder Fear Street ?

Alors que Netflix a produit les trois films de Fear Street à la fois, ils échelonnent leurs sorties. Les trois films sortiront une fois par semaine tout au long du mois de juillet 2021.

La partie 1 : 1994 tombe le 2 juillet. La partie 2 : 1978 est la prochaine, le 9 juillet. Et la dernière partie est la partie 3 : 1666 le 16 juillet.

La trilogie Fear Street sera disponible exclusivement sur Netflix dans le monde à partir de ces dates. Pour l’instant, aucune sortie en salles n’est prévue.

«Nous avons tourné les trois films de Fear Street au cours d’un été fou et sanglant. C’est un rêve que le public puisse maintenant vivre l’histoire de la même manière – dos à dos, avec seulement une semaine d’attente entre les deux. J’ai hâte d’accueillir tout le monde dans l’univers de Fear Street en 1994, 1978 et 1666 ! a déclaré le réalisateur Leigh Janiak lors de la sortie de la première bande-annonce.

Qui est impliqué ?

Les trois volets de Fear Street partagent pas mal d’acteurs. On ne sait pas encore si ces films fonctionneront comme une série d’anthologies, comme American Horror Story de FX, où les acteurs incarnent différents rôles, ou si les personnages se reproduisent d’une génération à l’autre pour des raisons surnaturelles.

Parmi le casting se trouvent quelques grands noms. Plus particulièrement, Fear Street met en vedette Maya Hawke, connue pour Stranger Things de Netflix (et également connue sous le nom d’Uma Thurman et la fille d’Ethan Hawke), et Gillian Jacobs, de renommée communautaire.

Consultez la liste complète des acteurs, par film, ci-dessous.

Rue de la peur Partie 1 : 1994

Kiana Madeira Olivia Scott Welch Benjamin Flores Jr. Julia Rehwald Fred Hechinger Ashley Zukerman Maya Hawke Darrell Britt-Gibson Jordana Spiro Jordyn DiNatale Jeremy Ford

Rue de la peur Partie 2 : 1978

Sadie Sink Emily Rudd Ryan Simpkins McCabe Slye Ted Sutherland Jordana Spiro Gillian Jacobs Kiana Madeira Benjamin Flores Jr. Ashley Zukerman Olivia Scott Welch Chiara Aurelia Jordyn DiNatale

Rue de la peur Partie 3: 1666

Kiana Madeira Ashley Zukerman Gillian Jacobs Olivia Scott Welch Benjamin Flores Jr. Darrell Britt-Gibson Sadie Évier Emily Rudd McCabe Slye Julia Rehwald Fred Hechinger Jordana Spiro Jordyn DiNatale

Derrière la caméra, Leigh Janiak réalise et co-écrit les trois scénarios. Ses co-auteurs sont Phil Graziadei (Partie 1 : 1994), Zak Olkewicz (Partie 2 : 1978) et Phil Graziadei et Kate Trefry (Partie 3 : 1666).

Attends, c’est pour les enfants ?

Marquant un départ par rapport à la démographie du début au milieu de l’adolescence des livres de Fear Street, les films Netflix sont 100% tarif adulte. Ils sont tous classés R. Ils ressemblent également à des slashers familiers et à d’autres classiques de l’horreur, si la bande-annonce en est une indication. Vous pouvez apercevoir des clins d’œil au vendredi 13, Scream, Sleepaway Camp, It, The Texas Chain Saw Massacre, The Wicker Man, et plus encore.

« Les fans de Fear Street vont se régaler – et quelques surprises majeures. Les lecteurs savent que la série de livres est classée PG. Mais les films sont classés R. Cela signifie beaucoup plus de sensations fortes – et beaucoup plus de terreur ! a déclaré lui-même RL Stine, auteur de Fear Street.

Bien que cela puisse sembler un peu contre-intuitif, la série de livres a été lancée en 1989 et était au sommet de sa popularité dans les années 90. Il est susceptible de plaire aux fans de la vieille école, en premier lieu. Et, eh bien, pour ne pas trop insister, certains de ces fans ont probablement leurs propres enfants qui sont assez vieux pour lire Fear Street maintenant. Ils ont bien plus de 17 ans et sont donc autorisés à veiller tard pour regarder des films effrayants.

Donc, si Fear Street était votre première introduction au genre de l’horreur, Netflix joue probablement à un jeu intelligent. Avec des hordes de milléniaux qui ont grandi et qui ont continué à monter la barre avec des films plus effrayants, la nouvelle trilogie de Fear Street peut gratter une démangeaison générationnelle très particulière. Et si rien d’autre, cela ressemble aussi à une série autonome amusante.

Que vous soyez un fan ou un nouveau venu dans Fear Street, Netflix a probablement du succès. Avec beaucoup de gens encore un peu craintifs à l’idée d’aller au cinéma ou de vivre dans des villes où les cinémas sont toujours fermés, Fear Street semble être un événement que vous pourrez apprécier à la maison.

Allez-vous vous brancher sur Fear Street sur Netflix en juillet ?