Fear Street de Netflix a été présenté comme «l’univers de l’horreur Marvel», mais cela signifie-t-il que des suites sont à venir?

Mais encore une fois, c’est la meilleure partie du monde de Fear Street existant en tant qu’entité de style MCU. Si Leigh Janiak ne veut pas replonger dans l’histoire de Deena, Sam, Josh et des autres survivants de cette effusion de sang, elle peut toujours s’aventurer dans une histoire d’amoureux croisés hantés par quelqu’un que l’on a longtemps cru mort. Peut-être qu’une farce peut commencer par être amusante et se terminer par un meurtre ? Les possibilités sont infinies, et comme la réaction à la trilogie Fear Street a été plutôt prometteuse, ce serait vraiment dommage si le public n’avait pas la chance de revenir à Shadyside pour une autre série de frayeurs.