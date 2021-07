Fear Street Part 2: 1978 Ending Explained: Que s’est-il passé au Camp Nightwing et comment cela est-il lié à la malédiction de Sarah Fier?

Avertissement : Spoilers pour Rue de la peur Partie 2 : 1978 sont en jeu. Si vous n’avez pas encore vu le film et que vous voulez éviter les spoilers, considérez ceci comme votre dernière chance de vous échapper.

Précédemment dans Fear Street Part 1: 1994, la rivalité historique entre Shadyside et Sunnyvale a provoqué une rupture entre les jeunes amants Deena (Kiana Madeira) et Sam (Olivia Welch). Grâce à de vives tensions et à un malheureux accident de voiture, Sam s’est retrouvée la cible de la légendaire malédiction de Sarah Fier; un destin qui a fini par posséder les habitants de Shadyside et les transformer en tueur dans cette interprétation de la célèbre série de livres de RL Stine. Mais maintenant, avec le flashback sur le massacre du camp Nightwing terminé, la fin de Fear Street Part 2: 1978 approfondit notre compréhension de la malédiction meurtrière qui vient de temps en temps. Dernier appel pour que ceux-ci abandonnent le train de spoiler, car nous sommes sur le point d’approfondir ce que fait le deuxième film de la trilogie Fear Street pour mettre en place son troisième et dernier chapitre.