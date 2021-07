Fear Street Part 2: 1978 Les critiques sont disponibles, découvrez ce que les critiques disent du film d’horreur Netflix

Le deuxième volet de la trilogie Fear Street du réalisateur Leigh Janiak est presque là. La partie 1 a fait ses débuts sur Netflix la semaine dernière, avec des critiques mitigées, et maintenant Fear Street Part 2: 1978 est sur le point de sortir, également sur le grand service de streaming rouge. Partie 2: 1978 se déroule en 1978 (duh) au Camp Nightwing, où les campeurs et les conseillers de Sunnyvale et Shadyside doivent s’unir pour résoudre un mystère terrifiant après que les horreurs de l’histoire commune de leurs villes prennent vie. Le film slasher est basé sur la série de livres de RL Stine et présente Olivia Welch, Emily Rudd, Sadie Sink, Ryan Simpkins et McCabe Slye.

Fear Street Part 2: 1978 sortira sur Netflix ce vendredi 9 juillet, avec le dernier film qui fera ses débuts le vendredi 16 juillet prochain. Les critiques du deuxième volet commencent à être publiées par les critiques, alors regardons ce qu’elles ‘ dis.