Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 13 Critique: JD ⋆ .

Keith Carradine est un nouvel ajout passionnant à Fear the Walking Dead.

Fear the Walking Dead Saison 6 Episode 13 nous a présenté John Dorie Sr, nous a fait un dernier adieu à John Dorie Jr et nous a donné un aperçu indispensable de Teddy et de son groupe de marginaux.

De la première scène de John, il était évident qu’il serait un grand nouvel ajout au monde de la série, et la révélation de qui il est a été parfaitement exécutée.

June avait été évitée par Morgan et se débattait à la suite de la mort de son mari, alors pour elle, trouver un parent de sang de son mari l’a vraiment aidée à faire face à la perte insurmontable.

June aurait pu disparaître pendant des épisodes, réfléchissant à sa place dans ce monde post-apocalyptique, mais la mort a propulsé sa soif d’obtenir des réponses sur Teddy, et à son tour, effacez une fois pour toutes le groupe End is the Beginning.

John Sr. et June travailler ensemble pour sauver ce qui reste de l’humanité de ce culte sera un processus thérapeutique. Ils ont dit leurs derniers adieux à John lors d’un enterrement; quelque chose que je ne pensais pas que nous obtiendrions étant donné sa mort est survenu dans Fear the Walking Dead saison 6 épisode 8.

June avait du mal à accepter la perte, mais la lecture de la lettre lui a finalement permis d’entamer le processus pour passer à autre chose, ce qui montre à quel point elle est vraiment forte.

Les scénaristes ont réussi à la façonner en un personnage qui semble à moitié Madison et à moitié Carol de The Walking Dead, et regarder son arc se dérouler n’a pas été sans heurts.

Son arc s’est effondré sur Fear the Walking Dead Saison 5 en raison d’une écriture douteuse, mais tous les personnages ont été mieux servis dans Fear the Walking Dead Saison 6.

Teddy révélé comme un tueur en série échappé n’était pas aussi surprenant qu’il aurait dû l’être. Dans sa poignée de scènes avec Alicia, il était clair qu’il était un homme calculé qui tenait à infliger ses vues sur le monde.

John a évidemment parcouru ces rues pendant longtemps et a un lien personnel avec l’affaire. La récompense d’une réplique jetable de son fils d’il y a plusieurs épisodes était également un bon moyen de montrer que les écrivains abordent l’histoire de manière plus convaincante.

Au lieu d’inventer les choses à la volée, ils se tournent vers le passé pour s’assurer que ces scénarios sont satisfaisants pour tous les personnages impliqués.

Quoi que Teddy ait prévu, nous devrions nous inquiéter. Il a réussi à rassembler une énorme équipe de personnes pour travailler pour lui, dans ce que je ne peux décrire que comme une secte. Il s’agit d’une fin qui commence un nouveau départ, ce qui signifie qu’il a un plan néfaste pour ce qui reste de l’humanité.

Étant donné que The Walking Dead La saison 10 a été définie plusieurs années après Fear the Walking Dead Saison 6, je vais supposer que les personnages parviennent à le faire tomber, ou à tout le moins, à éviter son plan.

La beauté d’un méchant comme Teddy est qu’il n’était pas dans la bande dessinée originale, ce qui signifie que nous ne savons pas à quoi nous attendre de lui. À moins que le bon groupe ne parvienne à faire exploser The End is the Beginning d’un seul coup, il y aura forcément des retardataires qui iront de l’avant avec le plan.

Les coupures de journaux éparpillées sur le camping-car étaient un bon moyen de montrer au public à quel point John connaît Teddy. Et maintenant que lui, June et Morgan ont un objectif commun, ils devraient tous pouvoir travailler ensemble pour distribuer une vengeance bien nécessaire.

Vous pouviez voir la douleur derrière les yeux de June lorsque Morgan s’est demandé si son bébé et celui de Grace auraient survécu s’ils n’avaient pas eu à voyager avant la naissance. C’est une question à laquelle je me suis posé, mais je n’ai jamais pensé que la série la traiterait de manière significative.

Pour Morgan, cette mort le frappe dur parce qu’il a tellement perdu dans sa vie, ne s’ouvrant que récemment à l’espoir que certaines des personnes avec lesquelles il travaille pourraient avoir une vie normale.

J’espère que June amenant John aux portes de son complexe leur permettra à tous de mettre leur énergie à abattre le méchant au lieu de se disputer sur les actions passées.

Ma meilleure théorie est qu’il y aura des sceptiques à l’égard de John dans le camp de Morgan, ce qui signifie que les gens auront du mal à prêter beaucoup d’attention au commentaire de cette nouvelle arrivée sur le méchant. Il est naturel d’avoir des sceptiques, mais ce serait bien si tous ces gens travaillaient ensemble comme une machine bien huilée.

Morgan doit exécuter un navire serré pour obtenir des réponses.

Je n’étais pas aussi fan du drame relationnel Dwight et Sherry que par le passé. Sherry est toujours aux prises avec ce qui s’est passé avec Negan, et Dwight essaie désespérément d’empêcher une rupture.

Tout est assez tragique, mais moins est plus avec ce type de scénario. Sherry et Dwight avaient des scénarios qui importaient plus tôt dans Fear the Walking Dead Saison 6, leur permettant de montrer de nouvelles couches à leurs personnages de la série originale.

Les scénaristes doivent décider où ils voient ces personnages à long terme car je commence à avoir l’impression qu’ils ne savent pas quoi en faire.

Si nous allons les faire se bouder pendant leurs apparitions minimales dans la série, cela en vaut-il vraiment la peine?

«JD» était un autre épisode solide de la série, prouvant que ça ne fait que s’améliorer avec l’âge. Il y a beaucoup à découvrir sur John Dorie Sr., et j’aurai une interview complète avec Keith Carradine lundi à 10h00 HE, alors revenez à TV Fanatic pour cela.

Qu’as-tu pensé de la grande arrivée?

Pensez-vous que Morgan et June sont prêtes à passer à autre chose?

Êtes-vous aussi fatigué que moi des querelles de Dwight et Sherry?

Frappez les commentaires.

N’oubliez pas que vous pouvez regarder Fear the Walking Dead en ligne ici via TV Fanatic.

Regardez les nouveaux épisodes dimanche à 9 / 8c sur AMC.

Modifier Supprimer

Paul Dailly est rédacteur en chef adjoint de TV Fanatic. Suivez-le sur Twitter.