‘Fear the Walking Dead’ Star Rubén Blades sur la perte de mémoire de Daniel et l’offre de Strand ⋆ .

[WARNING: The following contains MAJOR spoilers for Fear the Walking Dead Season 6, Episode 10, “Handle with Care.”]

Fear the Walking Dead d’AMC a passé l’épisode «Handle With Care» de la saison 6 enfin concentré sur l’un de ses personnages principaux: le barbier / ancien agent de renseignement Daniel Salazar (Rubén Blades).

Nous avons vu Daniel survivre à l’apocalypse des zombies – en particulier à ses menaces humaines – depuis la première saison du spin-off de Walking Dead, mais maintenant nous avons appris qu’il avait du mal à garder les faits au clair. Récemment, Daniel a passé du temps dans la colonie du défunt méchant Virginia (Colby Minifie), où il jouait de manière convaincante la carte du «vieil homme», et faisant semblant de ne pas connaître ou de ne se souvenir d’aucun membre de son ancien groupe pour garder leurs secrets en sécurité . Maintenant qu’il a été réuni et qu’il aide Morgan Jones (Lennie James) à construire son propre camp, Daniel admet que tout cela était un acte intelligent. Ou était-ce?

Dans «Handle With Care», nous apprenons que Daniel a de nouveau des problèmes, perd du temps et fait des choses par accident (comme cacher toutes les armes du visiteur dans sa tente ou envoyer certaines de ses personnes préférées dans un endroit dangereux) et un travailleur de la santé June (Jenna Elfman) ne pense pas qu’il fait semblant cette fois. Les fans se souviendront peut-être de «Shiva» de la saison 2, où Daniel voyait les hallucinations de sa défunte épouse et alluma cette cave à vin en feu. Eh bien, il ne voit pas encore d’hallucinations, mais cela semble être à peu près aussi mauvais pour lui qu’à l’époque. Exemple: il a failli tirer sur Victor Strand (Colman Domingo) au visage, pour imiter la blessure que Strand lui avait donnée il y a longtemps, car il pense que Strand est responsable des armes à feu manquantes. «C’était un épisode assez chargé», admet Blades.

Ce n’était pas si mal cependant – Daniel a retrouvé son chat Skidmark et accepte l’aide dont il a clairement besoin. En fin de compte, il accepte de rejoindre Strand à Lawton, bien que, comme Blades le note ci-dessous, il y ait plus d’un jeu en mouvement. Ci-dessous, Blades fournit plus d’informations.

Sommes-nous sûrs à 100% que Daniel ne simule toujours pas ses problèmes de mémoire à ce stade?

Lames Rubén: Je pense que l’une des choses merveilleuses à propos de cet épisode est qu’en raison des antécédents de Daniel, il y aura toujours un petit point d’interrogation dans tout ce qu’il fait, surtout parce que la plupart des gens se demanderaient pourquoi il a accepté l’invitation de Strand. Dans le monde de Daniel, qui est le monde du renseignement, il y a des problèmes qui doivent être expliqués et clarifiés, comme la bombe qui a explosé. Il ne fait pas confiance à Strand, mais il sait aussi de quoi Dakota [Zoe Colletti] a dit lors de cette réunion qu’il est très, très possible, c’est presque assuré, qu’il y a des taupes à l’endroit que Morgan a fait.

Je pense qu’à ce stade, il ne se souvenait pas [moving] Les armes. Je ne pense pas qu’il l’ait fait. Je pense vraiment que ce moment a été un moment horrible pour lui. Quand il a dû admettre qu’il était confus, c’était horrible parce qu’il peut se connecter avec ce moment [in Season 2] quand il a brûlé cette maison – ce moment où son esprit s’est éteint. C’est un scénario intéressant. J’aimerais être moins méfiant, mais je pense qu’il souffre du SSPT, beaucoup de temps. Mais n’oubliez pas – nous n’avons pas affaire à des absolus ici. Il peut être affecté, mais il est également capable d’avoir une coordination des couleurs lorsqu’il s’habille et parle en phrases complètes, tout en essayant de découvrir pourquoi certaines choses se sont produites.

Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que c’était dans cette direction que les écrivains suivaient l’histoire de Daniel?

J’étais préoccupé, à l’origine, car l’une des choses qui m’a attiré vers Salazar en tant que personnage est sa complexité et sa bataille constante entre l’idéal de pouvoir peut-être voir les choses différemment de sa façon de le faire, et la réalité du monde qui il a été forcé, depuis son enfance, de se confronter. La morale exige de lui un certain comportement que la réalité défait. Il a besoin d’être impitoyable. Il ne peut pas faire d’attachements. Lorsque vous créez des pièces jointes, vous êtes vulnérable et vous ne pouvez pas être vulnérable dans ce monde. Et donc, c’est un combat constant qu’il a avec cette situation. Ma préoccupation était qu’en le rendant faible, sa capacité à mettre un et un ensemble et à en trouver trois serait perdue, s’il était soudainement comme le vieil homme qui oublie des choses. Mais en tant qu’acteur, c’est aussi une situation très intéressante. Avoir une fausse perte de mémoire, maintenant pour faire face à la perte de mémoire réelle et à ses conséquences, et comment amener le public à sympathiser avec lui, mais en même temps le suspecter parce qu’il pourrait juste en tirer une autre.

Le moment le plus démolissant de l’épisode pour moi, en me regardant, a été le moment où il a dit: «C’est déroutant.» Je suis très heureux que le réalisateur l’ait laissé seul et ait permis à la pause d’exister. J’ai été surpris de l’émotion que j’ai ressentie en regardant cela. Pour moi, j’espère que Salazar ne perdra pas son avantage, et il est vital d’avoir quelqu’un qui va au-delà de l’espoir et du genre de sentiment “ tout va être bien à la fin ”. Ce gars est comme «Peut-être».

L’un des moments les plus chargés d’émotion a été lorsque Daniel sort le sac de sa joue enfoncée et nous voyons sa blessure au visage complet, et il parle de ce qu’il ressent chaque jour après cette blessure qui a bien sûr été infligée par Strand. Avez-vous dû faire tout ce discours dramatique avec ce sac dans la bouche?

J’aurais pu l’utiliser tout au long, mais cela aurait été plus difficile de parler, alors je l’avais allumé et ensuite je l’avais éteint. Je pensais qu’ils faisaient du très bon travail [with the editing] – J’ai trouvé que c’était très efficace. Quand j’ai lu le scénario, j’ai pensé, wow, ils vont tirer quelque chose comme ce qui s’est passé dans ce film de James Bond, Skyfall. Mais il avait été rongé par l’acide, c’était donc pire. Mais c’était un discours émouvant, je suis d’accord avec vous. De plus, si vous avez remarqué, il y a une autre chose intéressante qui se passe dans cette scène et c’est la vulnérabilité que nous ne voyons jamais vraiment Strand. Cette question que Strand pose, le “est-ce que vous pensez vraiment cela?” C’était l’une des rares fois où j’ai vu Strand réagir comme ça, sans surveillance.

Maintenant, Strand et Daniel se sont dirigés ensemble vers Lawton. Pouvez-vous partager quelque chose sur ce qui vous attend sur la route pour ces deux-là?

L’arrivée à Lawton offre à Salazar l’occasion de mesurer l’influence que Strand acquiert. Que les gens le réalisent ou non, Strand est maintenant devenu une version de Virginia. Il est le responsable maintenant. Pour Salazar, il est dans une situation où il va être soigné, pour qu’il puisse d’une part, ne pas être un danger pour les autres, et en même temps, il ramasse tout ce qu’il peut ramasser de ce nouvel endroit , et mesurer la quantité d’énergie que Strand accumule et comment il pourrait utiliser ce pouvoir pour blesser d’autres personnes. Encore une fois, même si c’était une offre très généreuse [for Strand to make], il y a une arrière-pensée dans tout ce que Strand fait et Daniel en est très conscient. Il veut voir quelle main a Strand.

Fear the Walking Dead, dimanche, 9 / 8c, AMC