Fear The Walking Dead’s Ruben Blades a beaucoup de réflexions sur l’offre de Big Salazar Twist and Strand

Je dois dire ceci aussi. Il est intrigué par la demande de Strand. Pourquoi Strand lui dirait-il comme ça? «Oh, viens avec nous. Sais ce que je veux dire? Pourquoi? Ce type, il ne le fait pas … «Je le fais pour Ophélie. Connerie! Ouais, le faire pour Ophélie, tu le fais pour toi. Il y a quelque chose que vous voulez, et je me demande ce que c’est. Je suis peut-être brumeux et ainsi de suite, mais pour le moment, je ne suis pas brumeux. Maintenant, c’est comme: ‘Pourquoi voudriez-vous cela?’ Alors je pense qu’il quitte les lieux et s’assure de ne pas le brûler comme il l’a fait dans l’autre ranch, et de baiser l’idée de Morgan et de tout gâcher. En même temps, il dit: «Je me demande ce que veut ce type et qu’est-ce qu’il fait? Et oui, c’est mieux si j’y vais avec lui que si j’y vais seul. Mais c’est une chose intéressante, parce que le public va dire: ‘Hmm, je ne sais pas. Que fait-il? Est-ce réel? Oublie-t-il vraiment des choses? Parce que je veux dire, je pense que dans son esprit, en tant qu’officier du renseignement, il sait que l’autre chaussure n’est pas tombée. L’autre chaussure n’est pas tombée dans cette communauté. Il se passe quelque chose. Vous savez, cette explosion n’a pas été vraiment expliquée. Il a en quelque sorte dit, eh bien, le rocher est tombé et a frappé la dynamite. Ouais peut-être. Il veut croire cela. Peut-être? Je ne sais pas.