Taylor Swift version réenregistrée de son album de 2008 Fearless a fait un retour stupéfiant au sommet du palmarès Billboard 200 américain grâce aux ventes physiques massives du disque ce mois-ci.

La version Taylor du LP, la dernière d’une série de réenregistrements proposés par le chanteur, est arrivée pour la première fois en avril et est devenue directement numéro un aux États-Unis à l’époque.

Fearless (Taylor’s Version) est passé du numéro 157 du Billboard 200 au numéro un du dernier classement (daté du 16 octobre), ayant accumulé 152 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de la semaine se terminant le 7 octobre – en hausse de 1 931 % par rapport au précédent semaine (via Billboard).

Cela est dû en partie à la sortie le 1er octobre d’un CD signé – qui n’était disponible que sur la boutique en ligne de Swift – et du vinyle LP du projet.

Seulement 6 000 des 152 000 unités d’album équivalentes susmentionnées du disque étaient en streaming, les ventes d’albums physiques représentant 146 000 unités – en hausse de 15 807 %.

Les fans n’auront pas à attendre longtemps la prochaine édition de Taylor’s Version. Red (Taylor’s Version) sort le 19 novembre. Le mois dernier, Swift a publié une toute nouvelle version de « Wildest Dreams ». Taylor s’est tourné vers Twitter pour surprendre les fans avec cette annonce. Elle a écrit, « Salut! J’ai vu que vous aviez la tendance Wildest Dreams sur tiktok, j’ai pensé que vous devriez avoir ma version.

Bien que Taylor soit nouvelle sur TikTok, sa présence sur l’application a été massive depuis sa première adhésion. Le mois dernier, Swift a créé un Compte TikTok et a posté sa toute première vidéo. Sur l’air de « Screwface Capital » du rappeur britannique Dave et de sa ligne « Mes paiements exceptionnels rapides comme Taylor », Taylor a parcouru l’esthétique basée sur ses sorties les plus récentes – folklore, evermore, Fearless (Taylor’s Version) et Rouge (version de Taylor), ce qu’elle a annoncé lors de la vidéo.

Plus tôt le mois dernier, Swift a partagé un teaser sur les réseaux sociaux avec une série de lettres brouillées émergeant d’une faille animée qui a confirmé Phoebe Bridgers et Chris Stapleton en tant que collaborateurs sur sa prochaine version réenregistrée de Red. L’auteur-compositeur-interprète a précédemment annoncé qu’Ed Sheeran serait également l’invité de l’album.

