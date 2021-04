Fearless (Taylor’s Version): Ses chansons n’ont pas changé. Mais elle a.

Si vous lisez les paroles de «Fifteen» de Taylor Swift sans rien savoir de la chanson, vous pourriez facilement supposer qu’elles ont été écrites par une femme adulte qui regarde avec nostalgie son adolescence.

Raconté dans une série de vignettes autobiographiques, «Fifteen» suit Swift et sa meilleure amie, Abigail, tout au long de leur première année de lycée, alors que les deux deviennent amis et sortent avec des garçons qui finissent par les traiter mal. (Il s’avère que les adolescents ne sont pas toujours les plus gentils.) Ils apprennent des leçons sur les cœurs brisés et les amitiés pour toujours. Et pendant qu’elle chante, Swift revient sur cette période de sa vie avec une sorte de tendresse douce-amère. Elle ne savait pas alors ce qu’elle sait maintenant, et cela a fait toute la différence.

Vers la fin de la chanson, elle réfléchit:

J’ai trouvé que le temps peut guérir presque tout

Et tu pourrais juste trouver qui tu es censé être

Je ne savais pas qui j’étais censé être

A quinze ans

Ces paroles douces et dévastatrices ont le sentiment de regarder en arrière sur l’adolescence après de nombreuses années. En particulier, l’idée que Swift ne savait pas qui elle était censée être à 15 ans ressemble à une femme dans la vingtaine ou la trentaine qui sourit et secoue la tête face aux nombreux rebondissements que sa vie a pris depuis lors.

«Fifteen» est une chanson assez célèbre, alors vous savez peut-être que Swift l’a écrite à l’adolescence et l’a sortie sur l’album Fearless en 2008, alors qu’elle n’avait que 18 ans. Ce qui ne veut pas dire que les adolescents ne peuvent pas ressentir la nostalgie de leur jeune moi – avez-vous rencontré une personne âgée diplômée? Mais c’est pour dire que «Fifteen» a une lassitude du monde qui correspondait un peu maladroitement à Swift lorsque Fearless est sorti à l’origine.

Maintenant, grâce à la décision de Swift de réenregistrer toute sa musique ancienne pour prendre le contrôle des droits liés aux enregistrements maîtres, elle revisite vraiment des chansons comme «Fifteen» du point de vue d’une femme dans la trentaine. Et “Fifteen” tel que publié par un Swift de 31 ans sonne étonnamment différent de “Fifteen” publié par un Swift de 18 ans, bien que peu mais le chanteur ait changé.

Les artistes revisitent leur ancien travail plus souvent que vous ne le pensez, mais les résultats sont aléatoires

L’impulsion pour un artiste de revisiter son ancien travail peut provenir de plusieurs endroits. Ils pourraient penser qu’ils n’ont pas tout à fait fait quelque chose de bien la première fois. Ils pourraient maintenant avoir le pouvoir de faire enfin quelque chose avec leur art qu’ils ne pouvaient pas faire quand il est sorti pour la première fois. Ils pourraient simplement être plus âgés et avoir une nouvelle perspective.

Je ne sais pas si j’ai jamais rencontré un artiste qui puisse regarder même leur travail le plus acclamé et dire: «Ouais, c’est parfait comme ça. Les artistes sont des bricoleurs, et peu importe à quel point quelque chose est bon, il y a quelque chose qui a été laissé de côté pendant le voyage de leur cerveau à la toile ou à la page.

Mais il est relativement rare qu’une œuvre revisitée se révèle meilleure que l’original. Les éditions spéciales de Star Wars, par exemple, sont de très bons films, mais leurs effets CGI disgracieux et leurs choix de narration étranges n’améliorent pas les coupes originales. (Encore une fois, en tant que personne qui a vu les films Star Wars pour la première fois avant l’existence des éditions spéciales, je dirais que.) L’édition élargie de The Stand de Stephen King est tout à fait bien, si vous aimez ce genre de chose, mais je ne suis pas sûr. les nombreuses pages supplémentaires ajoutent quelque chose de spécial.

Mais le réalisateur de King et de Star Wars George Lucas (et de nombreux autres cinéastes et auteurs qui ont peaufiné leur travail au fil des ans mais qui étaient moins célèbres que King et Lucas) apportaient des changements à leurs œuvres établies dans le but de les améliorer, sans recommencer. Depuis le début.

Ce que fait Swift est différent. Bien que ses motivations proviennent en grande partie de son désir d’avoir un contrôle créatif sur son vaste catalogue (et bien que les palmarès Billboard semblent confirmer son instinct créatif), elle suit également une longue tradition de musiciens qui réenregistrent leurs chansons les plus célèbres des années plus tard. ligne pour montrer comment ils ont changé.

Joni Mitchell, par exemple, a sorti pour la première fois “Both Sides, Now” (celui où elle regarde les nuages ​​des deux côtés, maintenant) en 1968, et il est devenu l’une de ses chansons les plus célèbres, inspirant des reprises par tous les membres de Judy. Collins à Willie Nelson à Carly Rae Jepsen. Mais Mitchell elle-même a revisité la chanson 32 ans plus tard, sur Both Sides Now, un album de 2000 dans lequel elle a interprété des reprises de standards de jazz avec le soutien de musiciens de jazz. En plus de ces standards, Mitchell a inclus des reprises de «Both Sides, Now» et de sa chanson de 1971 «A Case of You».

Si vous écoutez la voix pure et cristalline de Mitchell sur les enregistrements de 1968 et 1971 aux côtés de ses offres plus patinées sur l’enregistrement de 2000, vous entendrez une femme dont la maturation, à la fois en tant que chanteuse et artiste, lui a permis une nouvelle perspective sur une chanson. cela n’avait apparemment pas changé. «Both Sides, Now» était encore une chanson sur le fait de voir la vie sous plusieurs angles et d’apprendre à embrasser cette complexité. Et quand elle l’a réenregistré, le poids de cette idée était encore plus évident.

La pratique de réenregistrer de vieilles chansons s’étend également au-delà de Mitchell. Pensez simplement à Bruce Springsteen, U2, Brian Wilson, les Righteous Brothers et bien d’autres, qui ont tous revisité du matériel ancien pour des raisons extrêmement différentes. (Et c’est avant d’arriver aux artistes qui interprètent différents arrangements de leurs chansons les plus populaires en concert.)

Le réenregistrement par Swift de ses chansons de 2008 n’est pas une réinvention aussi radicale, mais en essayant de refaire littéralement la «version de Taylor» de Fearless, elle a révélé à quel point elle a mûri et changé en tant qu’artiste depuis son écriture. Et le résultat est profondément fascinant.

Les chansons de Taylor Swift n’ont pas changé. Mais elle a.

Bien que je sois un super fan de Taylor Swift, j’ai toujours tenu Fearless à bout de bras. Il n’est pas nécessaire d’avoir 15 ans pour avoir apprécié «Fifteen» en 2008, mais je suis prêt à parier que cela a aidé. Swift a été un talent d’écriture de chansons clair et prodigieux depuis qu’elle est devenue une star en 2006, mais son talent pourrait se heurter à la perspective naturellement limitée que quiconque a à l’adolescence.

À titre d’exemple, considérons «You Belong With Me», l’un des rares grands succès de Swift avec lequel je n’ai jamais été associé. Cette chanson était la pièce maîtresse du discours du début des années 2010 sur la question de savoir si la musique de Swift était en quelque sorte anti-féministe, en raison de la façon dont elle avait tendance à encadrer beaucoup de ses chansons comme des histoires de filles au bon cœur qui se languissaient de garçons mignons qui tombaient amoureux. jezebels de pom-pom girl.

Même dans ce cas, je pensais que cette lecture anti-féministe ignorait à quel point Swift était disposée à jouer les deux femmes dans cette dichotomie – y compris littéralement dans le clip de la chanson – et à quel point sa musique pouvait être ludique dans son désir. Mais l’écart entre le talent de compositeur de Swift et l’émotivité brute de son sujet a créé une sorte de vulnérabilité sérieuse qui pourrait être aliénante pour ceux d’entre nous qui, à l’époque, étions sur le point de perdre le «jeune» devant «l’adulte». Et «You Belong With Me» a prospéré sur une vulnérabilité sérieuse et une émotivité brute. (Cela pourrait aussi être aliénant pour ceux d’entre nous qui se vantaient d’être détachés et surtout parce que nous aurions besoin de commencer à prendre des œstrogènes synthétisés pour vraiment entrer en contact avec notre propre vulnérabilité sérieuse et notre émotivité brute, mais cela pourrait bien être moi. )

Maintenant, c’est presque 13 ans plus tard, et je suis obsédé par le réenregistrement en 2021 de «You Belong With Me», même si extérieurement il montre très peu de différence avec l’original.

Une différence est évidente, je pense: la voix chantée de Swift est bien, bien meilleure en 2021 qu’elle ne l’était en 2008. Sa voix sur ses premiers enregistrements était un peu mince – pas mal, mais vraiment pas sa plus grande force. Dans la trentaine, en raison de son âge et du chant professionnel depuis si longtemps, sa voix est plus forte partout. Là où 2008 Swift chassait parfois des notes aiguës auxquelles elle pouvait à peine s’accrocher, 2021 Swift est beaucoup plus à l’aise pour s’installer dans sa gamme alto naturelle. (Écoutez la version 2008 et vous entendrez Swift pousser sa voix pour qu’elle soit assise juste au-dessus du terrain, comme un chapeau; dans la version 2021, elle semble beaucoup plus à l’aise de s’installer exactement au milieu d’une note, comme un ceinture. Les notes sont les mêmes; son approche est différente.)

À mon avis, cependant, la différence encore plus notable entre ces deux enregistrements est la perspective que le passage du temps apporte naturellement à la livraison de Swift. Une jeune fille de 18 ans qui chante à quel point elle aspire au garçon de ses rêves aura inévitablement une perspective différente de celle de 31 ans, maintenant dans une relation amoureuse réussie, en regardant en arrière sur cette jeune femme.

“You Belong With Me” a un élément de théâtralité exagérée dont Swift a toujours été conscient, mais où la version de 2008 a lié cette théâtralité à la frénésie d’envoyer des textos furieusement à votre meilleur ami après avoir appris que votre béguin sortait votre pire ennemi, la version 2021 est plus chaleureuse et plus empathique. Ça va aller, gamine, semble se dire Swift, même si elle a un sourire sur son visage à quel point l’angoisse de son adolescente peut être excessive. La chanson n’a pas changé; le chanteur a.

Swift a également révélé tout au long de sa carrière à quel point elle était douée pour écrire des chansons dans tant d’idiomes de musique populaire différents, alors l’entendre revenir à ses racines de musique country après près d’une décennie de musique pop a un sentiment similaire de retour à la maison. Et parce que le ton émotionnel de la musique country est si souvent nostalgique de quelque chose dans la mémoire du chanteur mais n’est plus disponible pour eux, le simple fait d’avoir vieilli donne à Swift un avantage pour revenir à cette forme. (Il sera intéressant de voir comment sa perspective change, par exemple, sur le poppier 1989 lorsqu’elle le réenregistrera.)

Mais notre compréhension de Swift en tant qu’auditeurs a également changé. Son moi de 2008 était sur le point de devenir une superstar mondiale, donc son image était en quelque sorte à la fois plus malléable (nous ne savions pas grand-chose sur elle …) et plus sensible à une «interprétation définitive» (… tellement d’autres personnes pourraient nous dire quel était son accord). En 2021, en tant que superstar mondiale, la personnalité de Swift peut désormais englober tout, des lectures queer (remarquez comment le chanteur de «You Belong With Me» accorde tant d’attention à cette autre fille et non à leur béguin mutuel?) À l’anti-antiféministe lectures qui réfutent directement les interprétations antérieures de son travail. L’omniprésence de Swift, paradoxalement, permet de façonner son travail en tout ce dont vous avez besoin pour en profiter.

Quand Swift a commencé le processus de réenregistrement de ses anciennes chansons, j’ai été amusé par l’idée qu’elle déjouait les plans du très détesté directeur de la musique Scooter Braun, mais je me suis aussi demandé s’il y avait vraiment tant à gagner à revisiter cette musique. , pour faire valoir le temps et les efforts qu’elle pourrait autrement investir dans la création de nouvelles choses. (Swift, qui a sorti deux albums de nouvelle musique en 2020, peut clairement faire les deux à la fois, alors qui sait de quoi je m’inquiétais.)

Maintenant, je suis tout à fait dedans. Fearless (Taylor’s Version) est à la fois un album formidable en soi et un document fascinant d’une femme s’exposant accidentellement en essayant de recréer littéralement qui elle était il y a plus de dix ans. Après l’avoir entendu, j’en suis venu à considérer les réenregistrements de Swift comme l’un des projets créatifs les plus captivants de toute la culture pop américaine en ce moment, et j’ai hâte d’en avoir plus. Les chansons n’ont pas changé, mais le chanteur a changé. (Taylor, si vous lisez ceci, et si je peux être assez audacieux pour vous appeler «Taylor»: Do Speak Now ensuite? Cet album est super sous-estimé.)

Et pour être autobiographique à nu (mon nouvel ami Taylor le voudrait ainsi): Peut-être que j’aime tellement cette version de Fearless parce que j’ai aussi changé. Nous avons tous. Je crois vraiment que la maturation de Swift en tant que chanteuse et humaine a apporté quelque chose de nouveau à ses anciennes chansons, mais il serait très ridicule de prétendre que ma vie n’est pas différente en 2021 qu’elle ne l’était en 2008, d’une manière à la fois immédiatement évidente et d’une manière dont je ne suis toujours pas au courant.

Je n’étais pas vraiment moi en 2008 et j’avais tendance à me définir non pas par qui j’étais mais par qui je n’étais pas. Bien sûr, j’ai trouvé les chansons de Taylor Swift accrocheuses, mais je n’étais pas fan! J’étais un critique de type cool! J’ai écrit sur la culture pop sur Internet! Vous ne me surprendriez pas à louer quelque chose d’aussi dénudé.

Mais je n’étais pas cette personne après tout, et être critique ne consistait pas à dénoncer aveuglément des choses que je n’aimais pas dans le but de me définir contre elles. J’étais une femme adulte, dont le fandom Swift flottait à l’intérieur de moi. Ces chansons m’ont paru incroyablement accrocheuses parce qu’elles essayaient de me ramener à qui j’étais depuis le début. Et maintenant, me voici, en 2021, le même mais incroyablement différent, et recommencer à entendre ces chansons, avec des oreilles fraîches, me semble un cadeau inattendu. Les chansons n’ont pas changé, mais l’auditeur a changé.