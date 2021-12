Le ministre de l’Assam, Ashok Singhal, a également mis en garde les gens contre le mélange de l’alcool au volant tout en disant que la police garderait un œil attentif sur les contrevenants.

Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a partagé aujourd’hui un message plein d’esprit sur Twitter pour avertir les contrevenants d’une éventuelle sanction. Alors que chaque année, de nombreux cas de conduite en état d’ébriété et de conduite imprudente sont signalés la veille du Nouvel An, le message partagé par CM Sarma contient un message selon lequel la police sera sur ses gardes pour maintenir la loi et l’ordre.

Citant le tweet de la police d’Assam sur son compte Twitter, Sarma a déclaré que le message pour le réveillon du Nouvel An est fort et clair.

« Ce réveillon du Nouvel An, essayez de ne pas être nos invités. Entrée gratuite pour : Rash Drivers, Drunk Drivers et autres contrevenants éligibles. Performance spéciale de DJ Lockup. Au menu : CopCake et autres Desserts dans notre Custard-y. Lieu: Votre poste de police le plus proche », lit-on dans le message qui exhorte les gens à signaler les violations sur le numéro donné.

Le ministre de l’Assam, Ashok Singhal, a également mis en garde les gens contre le mélange de l’alcool au volant tout en disant que la police garderait un œil attentif sur les contrevenants.

La publication est rapidement devenue virale et même la police d’Ahmedabad a partagé le message d’avertissement sur son compte Twitter. « Si vos plans pour le réveillon du Nouvel An incluent l’alcool au volant et la rupture du couvre-feu nocturne, cette invitation est pour vous », a-t-il déclaré.

De nombreux États ont interdit les célébrations du nouvel an au milieu de la menace qui fait rage de la variante Omicron du COVID-19. L’Assam est également sous couvre-feu nocturne. L’État a signalé hier 101 nouveaux cas, ce qui porte le nombre total de cas de COVID-19 à 6 20 573. L’État a également signalé deux nouveaux décès portant le nombre de morts à 6 164. Actuellement, l’État compte 780 cas actifs de COVID-19.

