Fede Valverde absent quelques semaines avec une entorse au genou

Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde s’est fait une entorse aux ligaments du genou lors du Clasico de dimanche contre le FC Barcelone, une blessure qui l’a finalement contraint à quitter le match même s’il était sorti du banc quelques minutes avant de subir cette blessure.

La blessure de Valverde n’est pas très grave mais il devra encore passer quelques jours à récupérer avant de pouvoir aider l’équipe sur le terrain. Il manquera presque certainement les deux prochains matchs du Real Madrid contre Osasuna et Elche, mais l’entraîneur Carlo Ancelotti sera probablement prudent et lui permettra de passer plus de temps à récupérer.

Sans Fede, Eduardo Camavinga sera le premier milieu de terrain à quitter le banc pour Los Blancos. C’est une question importante étant donné que des joueurs vétérans comme Modric, Kroos ou Casemiro pourraient avoir besoin de repos après la bataille intense au Camp Nou. Tout bien considéré, Camavinga aura probablement la chance de figurer dans la formation de départ très bientôt.