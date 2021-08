Fede Valverde, indispensable au Real Madrid

27/08/2021 à 8h30 CEST

Le milieu de terrain du Real Madrid, Fede Valverde, est Upas des joueurs les plus importants du milieu de terrain blanc: avec lui sur le terrain, l’équipe désormais dirigée par Carlo Ancelotti Il n’a perdu que sept matchs en Liga sur les 75 derniers. Le bagage est résolu avec 51 victoires, 17 nuls et 7 défaites, ce qui ne représente que 9,3% des défaites quand il est dans le onze.

L’Uruguayen, qui a prolongé son contrat jusqu’au 30 juin 2027, il s’est transformé en un Figure incontournable au sein de l’ardoise de Zinedine Zidane depuis ses débuts en décembre 2018. Son affichage physique et son arrivée en deuxième ligne lui ont permis d’avoir un rôle de premier plan ces dernières saisons.

7 – @realmadrid n’a perdu que sept des 75 matchs qu’il a disputés en @LaLiga avec Federico Valverde 🇺🇾 (51T 17E 7D – 9,3% de défaites), les mêmes défaites que lors des 28 matchs sans l’Uruguayen depuis ses débuts en décembre 2018 (16V 5E 7D – 25%). Renouvellement. pic.twitter.com/pmf3tGvzM8 – OptaJose (@OptaJose) 24 août 2021

Sans l’ex de Peñarol sur le terrain, le Real Madrid a connu le même nombre de défaites (7) sur un total de 28 matchs : 16 victoires, cinq nuls et sept défaites., ce qui représente 25% des défaites sans le milieu de terrain.

L’explosion ultime

Valverde est revenu au club à l’été 2018 après son prêt au Deportivo de La Coruña et a immédiatement rejoint les plans de Zinedine Zidane avec la première équipe.. Le Français a fait ses débuts à la fin de cette année et sa croissance a été imparable : a joué 104 matchs et a marqué cinq buts et a distribué six passes décisives au cours de cette période.

De la main de Carlo Ancelotti, l’Uruguayen, avec seulement 23 ans, a été dans le match au cours des deux premiers jours et devrait continuer à gagner en importance au cours de la saison. C’est le complément parfait d’un milieu de terrain immobile avec Kroos, Modric et Casemiro.