Fede Valverde rend visite aux enfants d’une organisation de la Croix-Rouge à Madrid

Le milieu de terrain du Real Madrid Fede Valverde a récemment rendu visite à la Croix-Rouge à Madrid où il a aidé le groupe dans le cadre de leur programme de réussite scolaire.

Le projet s’adresse aux jeunes défavorisés en situation de risque économique ou social et leur propose des ateliers pédagogiques. Valverde aurait participé en aidant les enfants à faire leurs devoirs et des conseils pédagogiques. Il aurait également fait don d’équipements sportifs, tels que du matériel et des ballons, aux enfants du groupe.

Une vidéo est incluse dans l’article de la Croix-Rouge espagnole où Valverde parle aux enfants de son enfance en Uruguay et de sa vie actuelle de footballeur à Madrid. Il a également parlé de certains de ses joueurs de football préférés en grandissant et des efforts de la section madrilène de la Croix-Rouge espagnole.

C’est la deuxième année consécutive que Valverde visite l’organisation de la Croix-Rouge. Il a visité l’année dernière le centre de soins temporaires de Madrid qui aide les migrants.