Fede Valverde s’apprête à signer une prolongation de contrat avec le Real Madrid – rapport

Le Real Madrid et Fede Valverde sont prêts à annoncer officiellement une prolongation de contrat pour le milieu de terrain uruguayen, son nouveau contrat devant expirer à l’été 2027, selon un rapport publié sur AS ce matin.

L’accord actuel de Valverde avec Madrid expire en 2025, donc bien qu’il n’y ait aucune pression pour signer une prolongation, il est probable que Los Blancos veuille récompenser le développement et la croissance de Valverde en tant que joueur avec une augmentation de salaire.

Le milieu de terrain uruguayen a encore 23 ans et sera sûrement un joueur crucial pour Madrid à l’avenir. En fait, il est déjà le premier milieu de terrain derrière Kroos et Modric dans la rotation, il sera donc déjà un membre très important pour Ancelotti et son équipe d’entraîneurs cette saison.

Prolonger le contrat de Valverde et lui montrer que le club lui fait confiance a beaucoup de sens en ce moment, compte tenu de la qualité et du potentiel dont il dispose.