Fede Valverde teste négatif pour Covid-19, sera disponible contre Chelsea

Le milieu de terrain du Real Madrid a finalement été testé négatif pour Covid-19 et sera disponible lorsque Los Blancos affrontera Chelsea lors du match retour des demi-finales de la Ligue des champions ce mercredi.

Valverde avait passé les dernières semaines loin de l’équipe et son retour est énorme pour le Real Madrid. Sa présence physique a été cruellement manquée au match aller et il pourrait même être déployé en tant qu’arrière droit, ce qui permettrait à Nacho de jouer sur le côté gauche de la ligne défensive si l’entraîneur Zidane estime que Mendy n’est pas assez prêt pour commencer le match. .

Gardez à l’esprit que Valverde manquera probablement de conditionnement après s’être remis de Covid-19, donc sa présence dans le onze de départ semble peu probable. Cependant, s’il peut avoir un impact en dehors du banc et donner un coup de pouce à Madrid, Los Blancos aura beaucoup plus de profondeur dans ce match crucial et également lors de l’affrontement de dimanche contre Séville en Liga.