Federer accélère à Londres

01/07/2021 à 20:54 CEST

Suisse Roger fédèreIl a relevé la barre au deuxième tour de Wimbledon et éliminé Richard Gasquet, qui domine la rivalité 19-2, pour entrer dans la prochaine étape du tournoi (7-6 (1), 6-1 et 6-4).

Après des débuts gris dans le tournoi contre Adrian Mannarino, dans un match qui a été causé par la blessure de son rival au quatrième set, Federer a enlevé la rouille de sa raquette pour offrir une meilleure version contre un autre Français, Gasquet, à qui avant aujourd’hui il avait gagné 18 des 20 matchs auxquels ils avaient joué.

La dalle “face à face” n’a pas réduit Gasquet, qui est sorti pour concourir et a eu trois balles de break sur le service de Federer lors de son premier tour au service. L’homme de Bâle les a tous désactivés et a pris le premier set à un bris d’égalité où il a dissipé tous les doutes. Il l’a pris 7-1 et a donné un coup mental à Gasquet qui a duré la demi-heure suivante, c’est le temps qu’il a fallu à Federer pour marquer également le deuxième set.

N’ayant rien à perdre et face à un court central avec une bonne entrée et baigné de soleil, Gasquet a donné le spectacle et la bataille au troisième set, mais Federer a cassé son service au septième jeu pour prendre un avantage qu’il ne lâcherait qu’à la fin. .

Le prochain rival de Federer sera le Britannique Cameron Norrie, qui a battu l’Australien Alex Bolt 6-3, 6-1 et 6-2 et qui arrive à Wimbledon après avoir signé en finale à Queen’s. Ce sera la deuxième fois que Federer et Norrie se verront après la Hopman Cup 2019.