Federer annonce qu’il subira à nouveau une opération au genou

15/08/2021 à 22:11 CEST

Le joueur de tennis suisse Roger Federer a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il subira dans les prochains jours une nouvelle opération au genou droit et qu’il sera hors compétition “depuis plusieurs mois”.

L’Helvétien, qui a eu 40 ans il y a quelques semaines, a subi deux interventions en 2020 qui l’a tenu éloigné des pistes et du circuit pendant plus d’un an.

Federer Il avait déjà annoncé peu avant les JO de Tokyo qu’au cours de la saison sur gazon il avait subi un revers au genou alors qu’il espérait reprendre une activité avant le début de l’Open des États-Unis, le dernier Grand Chelem du parcours.

Le champion des vingt grands disputés Roland Garros, bien que a pris sa retraite malgré sa victoire au troisième tour puis il a joué à Wimbledon. Puis il a raté les Jeux olympiques et la tournée américaine avant l’American Open.

“Je serai hors du court pendant de nombreux mois. Je veux regagner l’espoir de revenir dans le match”, a déclaré le joueur de tennis bâlois sur Instagram. “J’ai effectué de nombreux contrôles avec les médecins”, a-t-il déclaré. Federer Qui a insisté sur le fait qu’il s’en est mal sorti de la saison de l’herbe.

“Ce n’est pas la voie à suivre. Les médecins m’ont conseillé de faire une nouvelle intervention chirurgicale et j’ai décidé de le faire. Je vais devoir opérer à nouveau et je serai avec des béquilles pendant de nombreuses semaines. Je vais essayer de revenir comme fort possible”, a ajouté le Suisse.

Federer l’US Open nous manquera également. Son intention est de récupérer pleinement et de revenir dans des conditions compétitives optimales. Jusqu’à présent cette année, il n’a joué que treize matchs dont il a perdu quatre. La nouvelle étape à travers la salle d’opération laisser en l’air l’avenir de l’ancien numéro un mondial qu’il suppose déjà qu’il ne reviendra pas sur le circuit avant plusieurs mois.