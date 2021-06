Federer, huitième à Roland-Garros à l’aube

06/06/2021 à 02:51 CEST

Efe

Le Suisse Roger Federer s’est qualifié pour les huitièmes de finale à Roland Garros après avoir battu l’Allemand Dominik Koepfer, 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4) et 7-5, en 3 heures et 35 minutes , dans une victoire âprement disputée qui culmina au petit matin et l’obligea à rechercher la faiblesse. Le duel, programmé en session nocturne et joué sans public, a été épique.

“J’adore jouer au tennis, je ne sais toujours pas combien de temps, ça ne vaut pas la peine de spéculer”a déclaré la joueuse de tennis après la victoire, tout en déplorant l’absence de spectateurs dans les tribunes.

“Tous les matchs auxquels je joue depuis la blessure me donnent des informations pour voir où j’en suis. J’ai aimé voir que je peux endurer trois heures et demie contre un grand rival. Cela prouve que nous sommes sur la bonne voie“il ajouta.

Ce sera la quinzième fois que le Suisse, en route vers 40, disputera la huitième à Paris. Federer est le détenteur du record du Grand Chelem, où avec ce compte il compte déjà 68 huitièmes, contre 54 pour Novak Djokovic et 50 pour Rafael Nadal. Pour la première fois de ses 424 matches du Grand Chelem, le Suisse a disputé trois tie-breaks.

On ne peut pas faire beaucoup plus serré 😬 #RolandGarros | @rogerfederer pic.twitter.com/hw8nIq2ruu – Roland-Garros (@rolandgarros) 5 juin 2021

A son retour sur la terre battue française, après avoir été absent l’an dernier pour cause de blessure, le Suisse continue d’avancer, même si face à Koepfer, 59e au classement, il a montré qu’il manque quelque peu de filmer. Et c’est le sixième match joué par l’Helvétien cette saison.

Après avoir perdu le match éliminatoire au deuxième set, le Suisse a heurté un nid-de-poule, coïncidant avec les meilleures minutes de l’Allemand, qui est immédiatement allé 2-0 au troisième.

Mais Federer a trouvé des arrestations pour rester dans le match et a réussi à regagner le désavantage et a prévalu dans un nouveau match de bris d’égalité.

Cette fois le coup est subi par l’Allemand qui, moins expérimenté, laisse échapper un certain avantage. Bien qu’il l’ait récupéré, le Suisse est resté ferme dans le duel, a cassé le service de son rival au onzième et a confirmé avec son service au suivant.

Federer sera mesuré pour une place en quarts de finale face à l’Italien Matteo Berrettini, neuvième tête de série, qui s’est débarrassé du Sud-Coréen Soonwoo Know 7-6 (8), 6-3, 6-4.

De cette façon, Berrettini est devenu le premier Italien à atteindre les huitièmes de finale dans le big four.

De plus, c’est la première fois que l’Italie a trois hommes en quart de finale d’un Grand Chelem.