Federer, huitième de Wimbledon avec des revers

07/03/2021

Le à 23:17 CEST

Il y avait des doutes sur la version que Roger Federer offrirait. Que ce soit le morne des débuts contre Adrian Mannarino ou l’efficace de la journée contre Richard Gasquet. Mais eLes Suisses ont ajusté le niveau pour éliminer Cameron Norrie (6-4, 6-4, 5-7 et 6-4) avec une petite bosse de jeu dans le troisième set.

Pour la première fois depuis longtemps Federer avait la foule centrale contre lui, soutenant son Norrie, finaliste à Queen’s et prêt à surprendre le tournoi. Mais Federer, qui reprend doucement le ton au All England Club, s’est débarrassé de la salle avec une brillante prestation jusqu’à la fin du troisième set.

Il a pris les deux premiers sets sans souffrance excessive, jusqu’au troisième, avec tout en faveur pour condamner avec deux balles de break en faveur avec 5-5, n’a pas pu terminer et a fini par perdre les huit derniers points de la manche.

Une taupe dans le jeu qui allait signifier passer 45 minutes de plus sur la piste. Et cela pourrait être plus. Les Suisses sont restés inconstants et malgré une fiche de 3-2 et un service, Il a donné son service suivant et a pardonné trois balles de « pause » avant de terminer le match dans plus de deux heures et demie et avant le coucher du soleil à Londres.

Federer a forcé le centre à chanter le ‘ohhh’ pour virer Norrie, mais dans la quarantaine il se donne le plaisir de fouler la deuxième semaine de Wimbledon pour la dix-huitième fois de sa carrière. En outre, C’est le deuxième tournoi de l’année où il compte trois victoires, après Roland-Garros et, s’il a fait une glissade qui pourrait être dangereuse dans le troisième set, il semble physiquement en phase pour la seconde moitié du championnat.

Surmonter une étape de plus, Federer s’affrontera au deuxième tour contre l’Italien Lorenzo Sonego, qui a battu l’Australien James Duckworth 6-4, 6-4 et 6-4. Ce sera la deuxième fois que Federer et Sonego se rencontreront après que le Suisse l’a battu à Roland Garros 2019.