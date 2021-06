Federer revient avec triomphe à Paris

31/05/2021 à 21:23 CEST

Suisse Roger Federer Il est revenu avec la victoire à Roland Garros, après un an d’absence, et a battu l’Ouzbek au premier tour Denis Istomin, de la phase précédente, 6-2, 6-4 et 6-3, en 1 heure et 33 minutes.

En route pour ses 40 ans, l’autre vainqueur du 20 Grand Chelem, aux côtés de l’Espagnol Rafael Nadal, a laissé entrevoir de bons sentiments sur le court central de Paris, où il a été plébiscité par le petit public que permet la pandémie.

À son quatrième match de la saison, l’Helvétien a ajouté sa deuxième victoire de l’année contre un rival qui ne lui a guère posé de problèmes, ce qui ne permet pas de discerner le niveau réel de Federer.

Depuis 2003, Federer ne perd pas un premier tour dans un grand et avec ce triomphe, il est devenu le premier joueur de tennis à remporter 70 victoires dans chacun des tournois du Grand Chelem.

Excité de son retour

“C’est un plaisir d’être de retour, cela m’a pris un peu de temps, mais me voici”, a déclaré le Suisse depuis la piste.

Federer, qui cette saison n’avait disputé qu’un seul match sur terre battue, qui a perdu contre l’Espagnol Pablo Andújar à Genève, sera mesuré pour une place au troisième tour contre le vainqueur du duel entre le Croate Marin Cilic et le Français Arthur Rinderknech, invité par les organisateurs.

Le vainqueur de l’édition 2009, qui cherche à conquérir pour la deuxième fois le seul grand qui n’a soulevé qu’une seule fois 12 ans plus tard, il continue d’être un aimant pour le public français.

Leurs déplacements à travers le circuit attirent des masses de spectateurs, tenus à distance dans cette édition par les restrictions liées au covid.

Sa dernière présence au siège de Roland Garros a été les demi-finales 2019, au cours desquelles il a été battu au milieu de la tempête de neige par Rafa Nadal, sur le chemin de sa douzième Coupe des Mousquetaires.

Une année blanche en raison d’une blessure

Federer était pratiquement vierge toute l’année 2020, après avoir chuté en demi-finale de l’Open d’Australie contre le Serbe Novak Djokovic.

Cette fois, avec la huitième affiche préférée, la Suisse a un chemin incertain.

Son rival potentiel en huitièmes de finale est le numéro 1 mondial Djokovic et, s’il le surpasse, si le classement est respecté, il croiserait à nouveau Nadal en demi-finale.

Le Suisse a assuré que pendant son congé pour accident, il ne s’ennuyait guère parce que “quand tu as quatre enfants, il y a toujours des choses à faire“, auquel il a ajouté sa guérison de la blessure et les restrictions de la pandémie.

«Après tant d’années à voyager, il n’est pas mal de passer un peu de temps à la maison, en famille», a-t-il déclaré. .