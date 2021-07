Federer, sans problème contre Sonego pour rentrer en quarts

in

Le Suisse Roger Federer n’a eu aucun problème ce lundi face à l’Italien Lorenzo Sonego pour accéder aux quarts de finale du tournoi de tennis de Wimbledon.le même jour, sa présence a été confirmée aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le Suisse, sixième tête de série, a atteint pour la dix-huitième fois les quarts de finale du tournoi de Londres sur gazon avec un 7-5, 6-4 et 6-2 en deux heures et quart sur le court central.

Sonego a tenu bon dans le premier set mais la pause au onzième jeu en faveur de l’Helvétien a été un coup dur et à partir de là, c’était la descente. Le transalpin a de nouveau donné un “break” au milieu de la deuxième manche, un avantage que Federer ne laisserait plus filer.

Dans le troisième et dernier set, le Suisse a commencé avec une double pause qui avait déjà a quitté la réunion vu pour la peine. Federer rencontrera le vainqueur du match entre le Russe en quart de finale Daniil Medvedev et Hubert Hurkacz de Pologne, interrompu par la pluie avec 6-2, 6-7 (2), 6-3 et 3-4 en faveur du numéro 2 mondial.