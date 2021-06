“Federer s’est retiré de Roland-Garros parce qu’il ne voulait pas d’une défaite difficile avant Wimbledon”

10/06/2021 à 13:18 CEST

Daniel Guillen

L’ancien joueur de tennis suédois, Tapis Wilander, a reconnu que la décision de Roger Federer de se retirer de Roland Garros était correcte dans une interview pour Punto de Break : “Je pense qu’il a pris une bonne décision même s’il avait des options avec Berrettini. Il aurait rencontré Djokovic et Djokovic aurait pu le battre durement, et Federer ne voulait pas de ça avant Wimbledon.”.

le ancien numéro 1 de l’ATP en 1988, avec un total de sept Grand Chelem dans son dossier, a insisté sur le fait qu’il comprend le comportement du Suisse après une longue blessure : “Je n’aurais pas pris ma retraite car j’aurais eu plus d’options à Roland-Garros qu’à Wimbledon. Il est venu à Roland-Garros pour jouer et a gagné plus qu’il ne s’y attendait. Il avait besoin de victoires et ce qu’il a fait me va bien.”.

Le Nordique a fait l’éloge du gène compétitif de Roger Federer et attend avec impatience une excellente performance de sa part à Wimbledon : “En sus partidos ha sacado muy bien. Me impresionó el hecho de que jugase hasta la medianoche, sin público y ante un rival que iba de tapado. Necesitaba ganar ese partido. La gente aún no se ha dado cuenta de que Federer tiene ese fuego à l’intérieur de lui”. “Il n’y a pas trop de spécialistes du gazon. Roger l’est et je peux penser à 5 ou 6 joueurs qui pourraient le mettre dans une situation difficile, mais pas plus. A Roland Garros, une quarantaine de joueurs de tennis auraient pu lui faire du mal“, a-t-il condamné.

Oubliez Roland Garros et concentrez-vous sur Wimbledon

Roger Federer a annoncé son retrait officiel de cette édition de Roland-Garros avant d’affronter les huitièmes de finale contre Berrettini. Le Suisse a joué un match difficile contre Dominik Kopefer qui a duré jusqu’à 3 heures et 35 minutes et a pris la décision: “Après en avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé d’abandonner. Après deux chirurgies et plus d’un an de rééducation, il est important d’écouter mon corps et de ne pas le pousser trop vite”.

Le joueur de tennis pense déjà au prochain grand engagement : Wimbledon. Sur sa piste préférée, le Suisse attend atteindre un niveau élevé dans le jeu qui lui permet de réaliser une belle performance et d’obtenir ce qui serait son neuvième titre à partir du 28 juin.