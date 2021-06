Federer veut aller aux Jeux, mais décidera après Wimbledon

26/06/2021 à 19:39 CEST

Roger Federer a confirmé qu’il voulait aller aux Jeux olympiques de Tokyo, mais quoi décidera après Wimbledon en fonction de votre résultat dans le tournoi.

Le Suisse, qui avait déjà raté les Jeux de Rio de Janeiro, alors en raison d’une blessure, a laissé sa participation dans l’air au détriment de ce qui se passe à Wimbledon, où reprendra la compétition deux ans plus tard de la finale qu’il a perdue contre le Serbe Novak Djokovic, dans laquelle il a eu deux balles de match.

“On décidera, mon équipe et moi, après WimbledonParce que ça va avoir un impact sur moi, ça dépend si je joue bien ou mal. Mon sentiment est que j’aimerais y aller mais je saurai dans quelques semaines« Federer a déclaré lors de la conférence de presse avant le début du troisième Grand Chelem.

L’Helvète arrive à ce tournoi avec seulement cinq victoires dans la saison, dont trois à Roland-Garros et un sur gazon, au tournoi de Halle, où il est sorti tôt d’un mauvais match contre le Canadien Félix Auger-Aliassime.

“Dans ce jeu, j’ai eu un moment où il n’était pas content de la façon dont il jouait. Halle n’arrivera pas ici. Je me sens beaucoup mieux, c’était comme quand j’étais junior et j’étais en colère et je ne voyais rien de positif. Je dois rester avec le bien de toutes ces semaines et que je puisse être de retour à Wimbledon, voir comment les choses se passent. Je dois être fort mentalement, pas comme à Halle », a déclaré le Suisse.

Federer, huit fois champion du All England Club, fera ses débuts ce mardi contre le Français Adrian Mannarino.