Federico Chiesa, cible présumée du Bayern Munich, a porté un coup dur avec une blessure

Les gens peuvent débattre de la logistique financière et de la véracité des rumeurs liant le Bayern Munich à l’attaquant de la Juventus Federico Chiesa, mais la star italienne a reçu un coup dur lorsqu’il s’est déchiré le ligament croisé antérieur et subira une intervention chirurgicale. Cela mettra probablement de côté toutes les discussions de transfert et pourrait affecter la disponibilité de Chiesa pour la Coupe du monde.

Juventus.com a publié une brève déclaration sur Chiesa après que le joueur vedette se soit blessé contre l’AS Roma :

Lors du match d’hier, Federico Chiesa a ressenti une entorse contondante au genou gauche. Les tests diagnostiques effectués ce matin chez J|Medical ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur. Le joueur devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

Il a toujours semblé peu probable que la Juventus soit disposée à vendre Chiesa, mais il y avait des liens quelque peu persistants avec le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea FC, entre autres. Quoi qu’il en soit, le joueur de 24 ans a un long chemin devant lui – un chemin que les joueurs du Bayern Munich comme Leroy Sane et Niklas Süle connaissent bien.