Federico Dimarco signe un nouveau contrat avec l’Inter Milan

L’Inter Milan a prolongé le contrat de Federico Dimarco jusqu’en juin 2026.

Dimarco a fait 24 apparitions pour l’équipe jusqu’à présent en 2021/22 après avoir passé la saison dernière en prêt avec Hellas Verona.

Federico Dimarco était impatient de signer

Après avoir passé la saison dernière en prêt à Hellas Verona, Dimarco a raté la campagne victorieuse de l’Inter Milan sous la direction d’Antonio Conte. Cependant, ils ont à nouveau une chance en direct et il a joué son rôle cette saison.

La saison dernière, il a marqué cinq buts et aidé cinq en 35 matches de Serie A pour Hellas Verona, qui a terminé dixième.

Le joueur de gauche de 24 ans se trouve maintenant une option pratique pour l’Inter, qui mène la course au titre de quatre points devant son rival de la ville, l’AC Milan.

Dimarco a récemment déclaré au média italien Tuttosport (via Semper Inter) : « Je préfère rester concentré sur le terrain et ne pas me laisser distraire, mais si je suis honnête, j’ai hâte de signer. »

L’Inter a confirmé aujourd’hui sa prolongation, lui permettant de rester concentré sur le terrain alors qu’il cherche à profiter de son avance de quatre points au sommet.

Les Nerazzurri ont également tout pour jouer en Europe, Dimarco admettant qu’ils y vont en tant qu’outsiders : « Nous affronterons l’une des trois équipes les plus fortes d’Europe, ce sera difficile. Nous y allons en tant qu’outsiders, mais nous sommes l’Inter et nous ferons tout notre possible.

L’Inter a affronté Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions et les accueillera lors du match aller le 16 février 2022.

Simone Inzaghi a construit sur le travail de Conte

L’entraîneur-chef de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a ramené le titre de Serie A à l’Inter pour la première fois en 11 ans l’été dernier, accomplissant un travail remarquable pour mettre fin à l’ère de domination du football italien qu’il avait lui-même commencé à la Juventus.

Après le départ de Conte, il y aurait sans aucun doute eu un élément d’inquiétude, en particulier avec Romelu Lukaku et Achraf Hakimi quittant le club, que l’Inter puisse retomber dans ce trou de chasse et être à nouveau satisfait du football de la Ligue des champions, cependant, l’ancien Le patron de la Lazio, Simone Inzaghi les a fait se battre pour défendre leur couronne et mérite tout le crédit.

L’été a vu un recrutement impressionnant avec des gens comme Hakan Calhanoglu traversant la ville en transfert gratuit et les ajouts d’Edin Dzeko et Denzel Dumfries, entre autres.

Dimarco a ajouté dans son interview à Tuttosport : « L’entraîneur nous fait nous sentir très bien. Sur le plan personnel, il a une excellente relation avec tout le monde, le groupe est très proche.

Fabrizio Romano rapporte que l’Inter Milan n’a cessé de chercher à prolonger les contrats des joueurs. Ils sont en pourparlers avec Marcelo Brozovic, dont le contrat actuel expire en 2022, et Ivan Perisic, qui reste une figure importante du club.

