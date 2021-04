Federico et Arturo Alonso ajoutent leur septième titre en 49er à la voile

23/04/2021 à 20:13 CEST

Sport.es

Le duo asturien formé par les frères Frédéric Oui Arturo alonso (Le Piper) a proclamé Champions d’Espagne de la classe olympique 49er et le duo valencien-canarien avec Conrad Konitzery Maria Cantero a obtenu le titre dans le 49er.FX (féminin / mixte).

Le dernier jour du championnat, qui s’est déroulé cette semaine dans les terrains de régate de la Centre international de voile de Barcelone (BISC), n’a pu être contesté faute de vent. La compétition dans la classe 49er. a été dominé par les U23 autrichiens Keanu Prettner / JaJakob Flachberger, qui a terminé avec un avantage de neuf points sur les Espagnols en remportant six des neuf courses disputées.

Au niveau espagnol, les deux marins de la Astur Regatta Club, deux vétérans de 39 et 37 ans, ont montré leur supériorité et ont a revalidé votre titre de l’année dernière, le septième de son record. Bronze à la Coupe du monde 2015 et argent au Championnat d’Europe 2008, ils sont l’un des couples les plus forts de la catégorie.

Tous deux ont reconnu que, “il a eu la chance de pouvoir venir car le calendrier ne coïncidait pas avec nous, nous nous préparons pour les Jeux Olympiques, mais au final nous avons trouvé un trou et nous avons pu venir rivaliser contre tous nos coéquipiers “. Majorquins Albert Torres Oui Elijah Aretz, troisièmes du général ont également revalidé leur titre dans la catégorie U23 obtenu l’an dernier.

Dans la classe 49er.FX, le majorquin Conrad Konitzer et le canari Maria Cantero (CN Arenal / RCN Gran Canaria) sont à égalité de points avec les Valenciens Enrique ‘Quicorras’ Urios Oui Filippo Binetti (RCN Valencia), mais les six premiers Konitzer/Tailleur de pierre Dans les neuf tours disputés, il leur a donné la victoire absolue. Urios Oui Binetti Ils ont obtenu le titre national U23.

Le majorquin Marina Garau et le Cantabrique Carlota Garcia (CN San Antonio de la Playa / RCM Santander) ont occupé la troisième marche du podium et le titre féminin U23. Conrad Konitzer Oui Maria Cantero Ils ont déclaré pour leur part que “cela a été une opportunité incroyable de pouvoir travailler ensemble puisque nous naviguons généralement séparément. Très heureux d’être ici, merci beaucoup à tous ceux qui ont rendu cela possible.”

Résultats et classifications

Classe 49er. : 1. Keanu Prettner / JaJakob Flachberger (AUT) U23 10 points. Federico Alonso / Arturo Alonso (ESP) 19.3. Albert Torres / Elias Aretz (ESP) Sub23 29Classe 49r.FX.1. Conrad Konitzer / Maria Cantero (ESP) 14 points 2. Quicorras Urios / Filippo Binetti (ESP) 14.3. Marina Garau / Carlota García (ESP) Sub23 22.