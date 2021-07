FedEx investit 100 millions de dollars dans l’introduction en bourse de Delhivery

En tant que membre de l’association, Don Colleran, président et chef de la direction de FedEx Express, sera nommé pour rejoindre le conseil d’administration de Delhivery.

Delhivery, lié à l’introduction en bourse, a déclaré vendredi avoir obtenu un nouvel investissement en actions de 100 millions de dollars de FedEx Express, une filiale de FedEx Corp. Le développement intervient moins de deux mois après que la start-up logistique a levé environ 277 millions de dollars de financement auprès d’un embrayage d’investisseurs qui ont évalué l’entreprise à environ 3 milliards de dollars.

Le partenariat implique un accord commercial à long terme entre les deux sociétés. FedEx Express se concentrera sur les services d’exportation et d’importation internationaux vers et depuis l’Inde tandis que Delhivery, en plus de FedEx, vendra les produits et services internationaux de FedEx Express sur le marché indien et fournira des services de ramassage et de livraison dans tout le pays.

FedEx transférera également certains actifs relatifs à ses activités domestiques en Inde à Delhivery, ont indiqué les deux sociétés dans un communiqué commun.

En tant que membre de l’association, Don Colleran, président et chef de la direction de FedEx Express, sera nommé pour rejoindre le conseil d’administration de Delhivery.

« L’Inde est une priorité stratégique pour FedEx. Cette alliance stratégique soutiendra notre vision à long terme de développer nos activités en Inde et de servir les clients qui cherchent à se développer ou à entrer sur le marché indien, ainsi qu’à offrir des opportunités de développer des produits et des solutions technologiques avec Delhivery au profit de nos clients », a déclaré Raj Subramaniam, président et chef de l’exploitation de FedEx Corp.

Delhivery, qui est devenu une licorne en 2019 grâce à un tour de table de 400 millions de dollars mené par SoftBank, chercherait à devenir public au début de l’année prochaine. La société affirme avoir effectué plus d’un milliard d’expéditions depuis son lancement en 2011 vers plus de 300 millions de foyers à travers l’Inde. L’année dernière, la société avait déclaré qu’elle prévoyait d’investir plus de 300 crores de roupies dans l’expansion au cours des 18 à 24 prochains mois, en augmentant la taille de sa flotte et en mettant en place davantage de méga terminaux de camionnage.

« Nous sommes ravis de nous associer à FedEx et attendons avec impatience les synergies créées entre les capacités de Delhivery en Inde et le réseau mondial de FedEx. Notre objectif est d’apporter de nouveaux produits et opportunités aux entreprises et aux consommateurs indiens et mondiaux grâce à un accès unique à nos réseaux et à nos capacités technologiques et d’ingénierie », a déclaré Sahil Barua, co-fondateur et PDG de Delhivery.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.