FedFina, filiale de la Banque fédérale, lance le processus d’introduction en bourse

La banque détient 74% des actions de la NBFC. Les actifs sous gestion de la NBFC pour 2020-21 s’élèvent à Rs 4628 crore, avec un revenu total de Rs 628 crore et un bénéfice net de Rs 62 crore.

La Banque fédérale a déclaré dans un dossier réglementaire que sa filiale Fedbank Financial Services (FedFina) avait lancé le processus d’offre publique initiale (IPO). Fedfina a acquis sa licence NBFC en 2010 et compte environ 520 succursales proposant des produits tels que le prêt d’or, le prêt immobilier. , prêt immobilier (LAP) et prêt commercial.

La banque détient 74% des actions de la NBFC. Les actifs sous gestion de la NBFC pour 2020-21 s’élèvent à Rs 4628 crore, avec un revenu total de Rs 628 crore et un bénéfice net de Rs 62 crore.

La Banque fédérale a déclaré dans le dossier que le conseil d’administration de FedFina, lors de sa réunion tenue mardi, a approuvé le lancement du processus d’introduction en bourse par le biais d’une nouvelle émission et d’une offre de vente, sous réserve des conditions du marché, de la réception des approbations applicables, y compris celle de Sebi et d’autres considérations.

Il a également ajouté qu’après avoir entrepris l’introduction en bourse proposée, FedFina continuerait d’être une filiale de la Banque.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.