FedFina, filiale de la Banque fédérale, obtient l’approbation du conseil d’administration pour son introduction en bourse

La filiale de la Banque fédérale Fedbank Financial Services Ltd (FedFina) a lancé le processus d’une introduction en bourse (IPO), a annoncé mardi la banque.

Le conseil d’administration de la banque FedFina, lors d’une réunion le 11 janvier 2022, a approuvé le lancement du processus d’offre publique initiale (IPO) par le biais d’une nouvelle émission et d’une offre de vente, a déclaré la Banque fédérale dans un dossier réglementaire.

L’approbation du conseil d’administration est soumise aux conditions du marché et à la réception des approbations applicables, y compris celle de Sebi et d’autres considérations, a-t-il déclaré.

« La taille de l’introduction en bourse, la partie d’une offre de vente (le cas échéant), le prix et d’autres détails concernant l’introduction en bourse proposée par FedFina seront déterminés en temps voulu.

« Après l’engagement de l’introduction en bourse proposée, FedFina continuerait d’être une filiale de notre banque », a déclaré le prêteur.

Les actions de la Federal Bank ont ​​clôturé à 96,50 roupies chacune sur l’ESB, en hausse de 1,05 % par rapport à sa clôture précédente.

