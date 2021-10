L’ancien champion du monde des poids lourds MMA Fedor Ememlianenko a livré une évaluation cinglante du chef de l’UFC Dana White.

Le Russe, qui a participé à PRIDE, Strikeforce et Bellator au cours de sa carrière de MMA, n’a malheureusement jamais exercé son métier à l’intérieur d’un octogone.

Le « dernier empereur » n’a pas parlé gentiment du président de l’UFC

Cependant, il est reconnu comme l’un des plus grands combattants poids lourds de tous les temps et a même réussi à vaincre sept anciens champions de l’UFC lors de ses courses avec d’autres promotions.

En plus du sambo de haut niveau, « The Last Emperor » était également mortel avec ses mains et White aurait tenté de le signer à l’UFC pour un contrat d’une valeur d’un peu moins de 2 millions de dollars par combat.

Le contrat comprenait un tir immédiat contre le champion en titre Brock Lesnar et White l’a décrit comme une « obsession » de signer la légende, seulement pour que les pourparlers s’effondrent.

Après avoir tenté sans succès d’attirer Emelianenko hors de sa retraite en 2012, le patron de l’UFC a finalement concédé sa défaite.

White était désespéré d’amener le Russe à l’UFC

Emelianenko a battu sept anciens champions de l’UFC, dont Quinton ‘Rampage’ Jackson

Pourtant, il semble que le Russe n’était pas satisfait de la façon dont les négociations se sont déroulées, et il l’a exprimé lors d’une interview cinglante donnée à un média russe.

« Une impression très défavorable », a déclaré Emelianenko à TASS. « L’argent signifie tout pour lui, il n’a aucun respect envers les combattants, aucun respect pour aucun être humain. Seulement de l’argent et c’est tout.

« Il n’y a rien d’humain chez lui et j’ai trouvé cela assez révoltant », a-t-il poursuivi. « L’argent, bien sûr, est important pour la vie et pour la famille.

« Mais échanger des relations humaines contre de l’argent est inacceptable. »

Lesnar était une superstar à la fois à l’UFC et à la WWE

S’exprimant en 2020, Dana White a admis que le seul combat qu’il ait jamais regretté de ne pas avoir fait était un match fantastique entre le Russe et Lesnar.

« Le seul combat que je voulais faire qui n’a jamais été fait était Brock Lesnar contre Fedor Emelianenko », a-t-il déclaré à UFC.com.

« Nous allions le faire au Texas Stadium », a-t-il ajouté. « Mais je n’ai pas pu conclure d’accord avec Fedor, alors cela ne s’est jamais produit. »