Fedor Emelianenko s’exprime après la controverse sur les commentaires de Khabib Nurmagomedov sur les ring girls

Ancien champion des poids légers de UFC, Khabib Nurmagomedov a suscité une grande controverse pour avoir indiqué que les ring girls ne contribuent pas aux événements MMA. Les déclarations du Russe ont suscité des réponses négatives, comme celle de Arianny Céleste, fille de bague de UFC, Valentina Chevtchenko, le champion poids mouche de l’organisation.

Le dernier à prendre la parole fut son compatriote, l’ancien champion de Fierté FC et la légende du MMA Fedor Emelianenko.

Considéré comme l’un des meilleurs poids lourds de tous les temps. Dans une récente interview, Fédor Il a révélé qu’il n’avait aucun problème avec la présence des filles du ring, mais a déclaré qu’elles devraient s’habiller “D’une manière plus décente.” Le Russe a déclaré qu’il ne perdait pas son temps à réfléchir à la question.

« Les filles sont là et montrent le numéro rond sur les assiettes. La seule chose est qu’ils devraient s’habiller plus décemment. Tu sais, je n’ai rien à voir avec ça. J’ai déjà assez de problèmes avec mon équipe et ma famille pour me concentrer sur des choses stupides », répondu Fédor.

Après un délai de deux ans, Fedor Emelianenko revient à l’action le 23 octobre pour affronter Timothée Johnson dans le combat des étoiles de Bellator 269. L’événement sera le premier de l’organisation à se tenir à Russie.

