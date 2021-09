‘Fedora Guy’ Jerry Messing luttant contre la paralysie après COVID, mais hors de l’USI

jerry mess – connu pour son rôle dans « Freaks and Geeks » et en tant que visage d’un mème célèbre – a surmonté un énorme obstacle dans son combat contre COVID-19 … mais a un autre défi majeur devant lui.

Tout d’abord, la bonne nouvelle – Jerry dit à TMZ après avoir été hospitalisé en août et placé sous ventilateur, il est sorti de l’unité de soins intensifs et du ventilateur … depuis environ une semaine et demie maintenant. Il respire également bien sans fièvre ni toux, et a été testé négatif pour COVID.

Malheureusement, Jerry dit que le virus l’a laissé partiellement paralysé. Il ne peut pas bien bouger ses bras et ses jambes et est incapable de se tenir debout et de marcher tout seul. Jerry dit qu’il fait de la physiothérapie et qu’il utilise une machine pour remettre ses jambes en état de marche.

Les médecins lui ont dit que son rétablissement allait prendre du temps – il était déjà hospitalisé depuis plus d’un mois – mais il nous dit que les choses s’améliorent et il remercie tout le monde pour leur soutien.

Nous avons rompu l’histoire … Jerry a reçu sa première dose du vaccin Pfizer avant il est malade, et son papa, James, déterminé que sa maladie était grave et qu’il avait besoin d’aide.

Jerry dit qu’il n’a pas encore terminé le processus de vaccination – les médecins veulent qu’il attende jusqu’à ce qu’il soit en meilleure santé. En particulier, ils doivent s’assurer qu’il est complètement au-dessus de la pneumonie qu’il a contractée au plus fort de sa bataille COVID.

James pense que Jerry est entre de bonnes mains dans un centre de désintoxication à Tampa qui s’adresse aux personnes qui sont sur le chemin du rétablissement … mais si quelque chose ne va pas, ils sont tout à fait capables de gérer la situation.

Jerry a joué Gordon Crisp dans “Freaks and Geeks” et Pugsley dans le téléfilm “Addams Family Reunion” avant d’acquérir une renommée plus moderne en tant que “The Fedora Guy” – l’un des mèmes les plus populaires d’Internet.

A bientôt, Jerry !!!