L’acteur Siaka Massaquoi a fait perquisitionner son domicile par des agents du Federal Bureau of Investigation (FBI) après avoir rejoint des manifestants patriotiques lors de la manifestation pro-Trump du 6 janvier pour l’intégrité des élections à Washington, DC L’acteur de télévision noir est apparu dans des émissions telles que SWAT, NCIS : Los Angeles, Ratched, Lethal Weapon, et de nombreux courts métrages. Il a fallu environ 20 agents du FBI pour perquisitionner son domicile à North Hollywood tôt le matin de vendredi, selon des informations. Il y aurait eu deux jeunes enfants âgés de sept ans et moins dans la maison pendant le raid.

“Je n’ai rien fait de mal le sixième”, a déclaré l’acteur sur Instagram, précisant qu’il “n’a rien fait de violent”.

“Hollywood est probablement l’endroit le plus raciste que j’aie jamais connu”, a déclaré Massaquoi à Prager U, dans une interview dans laquelle il a également déclaré: “Il y a tellement de peur dans cette industrie. Et si quelqu’un est à droite, ça y est vous avez terminé. Peu importe que vous soyez noir ou blanc. Peu importe si vous êtes une femme. Peu importe si vous êtes gay. L’acteur a déclaré: “J’ai été retiré de ceci et de quelques projets et j’ai vu des amis retirés de projets afin que les gens se taisent.”

Le gouvernement russe surveille publiquement ce qu’il appelle la « persécution » des dissidents politiques qui se sont rendus au Capitole le 6 janvier, alors qu’un certain nombre de manifestants sont en prison en attendant leur procès et encourent de longues peines de prison. Cependant, les politiciens américains ferment les yeux sur le traitement des manifestants, y compris même des républicains comme Lindsey Graham qui ont juré d’aider à emprisonner les partisans de Trump.

Comme l’a noté le « Q Shaman » incarcéré dans son interview pour Sixty Minutes, la police a autorisé les manifestants à entrer dans le Capitole des États-Unis ce jour fatidique.

VÉRITÉ : LA POLICE DU CAPITOLE DES ÉTATS-UNIS a laissé entrer les manifestants. Les a encouragés à entrer dans le bâtiment. *mettre en place. pic.twitter.com/7du0Y2R0Hv – Cardinal conservateur (@CardinalConserv) 7 janvier 2021

