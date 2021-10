Feds Bust Fetty Wap à Rolling Loud pour une opération aux opioïdes bi-côtière

Fetty Wap

* Les choses ne s’annoncent pas très bien pour le rappeur Fetty Wap.

Ce n’est un secret pour personne que Fetty a été arrêté hier avant son set Rolling Loud, mais s’il pensait que manquer sa performance était mauvais, il a maintenant de plus gros poissons à fouetter.

Le rappeur né dans le New Jersey, Willie Junior Maxwell II, pourrait être condamné à la prison à vie en raison de son implication présumée dans une « organisation de distribution de drogue bi-côtière de plusieurs millions de dollars ».

Selon Consequence, l’acte d’accusation de Fetty l’accusait d’avoir distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, de fentanyl, de crack et d’héroïne dans le New Jersey et à Long Island de juin 2019 à juin 2020. Le procureur américain Breon Peace a déclaré que le rappeur « contribuait délibérément à l’épidémie d’opioïdes qui a dévasté nos communautés et fait trop de morts.

Les accusations fédérales de drogue de Fetty pourraient lui valoir la prison à vie.

Mettre à jour!

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, Fetty et d’autres ont distribué plus de 100 kilogrammes de cocaïne, d’héroïne, de fentanyl et de crack à Long Island et au New Jersey. Les autorités affirment que les drogues ont d’abord été obtenues sur la côte ouest et ont utilisé des véhicules USPS avec des compartiments secrets pour les faire passer en contrebande vers l’est.

Les médecins disent qu’au cours de leur enquête, ils ont obtenu 1,5 million de dollars en espèces, 16 kilogrammes de cocaïne, 2 kilogrammes d’héroïne, des pilules de fentanyl, des pistolets, des armes de poing et un fusil.

S’ils sont reconnus coupables, les accusés pourraient être condamnés à la prison à vie.

L’avocat de Fetty, Navarro Gray, a déclaré à TMZ : « Nous prions pour que tout cela soit un gros malentendu. Il voit le juge aujourd’hui. En espérant qu’il soit libéré afin que nous puissions clarifier les choses rapidement.

Pendant ce temps, un représentant de Rolling Loud a déclaré qu’ils n’avaient aucune connaissance préalable des problèmes juridiques de Fetty.

