Feeless Trade lance un service d’échange communautaire ⋆ ZyCrypto Crypto new media

Feeless Trade, une nouvelle génération d’échange cryptographique, a annoncé avoir lancé ses services d’échange pour ses utilisateurs.

Feeless offrira des frais considérablement bas pour les utilisateurs, une confirmation rapide, des opportunités illimitées et un accès 24h/24 et 7j/7 au marché pour l’échange. L’échange fournira également plus de liquidité globale autour de l’indice pour atteindre une efficacité du capital beaucoup plus élevée.

Contrairement à ses prédécesseurs, qui sont notoirement connus pour leurs prix d’exécution des transactions scandaleux et leurs limitations, la bourse de la communauté Feeless a promis de meilleures conditions de trading. Feeless Trading s’efforce d’être l’échange de crypto-monnaie fiable connu pour son trading presque sans sensation.

Feeless Trade explique :

« Nous visons à réaliser de grandes choses depuis notre création et nous essayons de jeter des bases solides pour créer des outils encore plus puissants. L’écosystème est en constante évolution, nous aussi.

Feeless Trade a été créé pour favoriser l’adoption des crypto-monnaies en permettant aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur leur argent, leurs données et autres éléments essentiels. De plus, Feeless espère exploiter la décentralisation pour responsabiliser les individus au sein de son écosystème.

La mission de Feeless Trade est d’accélérer la transition mondiale vers la crypto-monnaie. Le livre blanc lit en partie :

«Nous avons tendance à croire qu’en adoptant rapidement la crypto-monnaie, prête à aider les individus du monde entier, à gérer leur argent, à pouvoir accéder à leurs fonds, à tout moment et depuis n’importe quel endroit ; défendre leurs connaissances avec une blockchain sécurisée de cryptographie, qui rend l’ingérence de données très improbable. Enfin, défendez leur identité – aucune entité n’a la flexibilité de compromettre votre identité.

Feeless Trade, avec son système de niveaux adaptatif, espère donner accès à des accords de démarrage. Grâce à sa plateforme de trading, les utilisateurs peuvent trader des spots, des effets de levier et des contrats à terme. Les utilisateurs peuvent également emprunter et prêter et profiter des différents taux d’intérêt offerts par les solutions de couche deux.

Feeless Trade Exchange permet aux utilisateurs de négocier des crypto-monnaies confortablement avec la proposition de prix suivante, y compris une liquidité profonde avec accès au prix d’exécution le plus simple, et des comptes à volume élevé sans mercantilisme (après remise de jalonnement FLT) offerts à des frais compétitifs. En outre, la plate-forme fournira également des distributions de jetons à prix réduit (Syndicated) et des compétitions axées sur les activités de trading (Trading Arena).

Parmi les autres caractéristiques notables de la bourse, citons une sécurité, une conformité et une prise en charge accrues des institutions fiduciaires.

Le mois dernier, Feeless Trade Exchange a levé 200 000 $ lors d’un tour de table privé. Feeless Trade a fixé l’offre totale du marché de son jeton natif, les jetons Feeless Trade (FLT), à 500 millions de jetons. La vente privée récemment conclue a été allouée 10%, tandis que la prévente publique à venir a 30% de l’offre totale.