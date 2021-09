FEhealthcare.com Cardiology Summit 2021 pour démystifier les mythes autour du diabète, des maladies cardiovasculaires et de Covid-19

La délibération sur les soins et la technologie cardiaques est un autre sujet de délibération majeur au cours du sommet.

A-t-on jamais pensé à un type de maladie cardio-vasculaire (MCV) lié à une pandémie ? Le diabète et les maladies cardiovasculaires sont-ils associés l’un à l’autre. La pandémie de Covid-19 a mis ces discussions au premier plan.

Le Sommet de cardiologie FEhealthcare.com 2021, qui doit se tenir virtuellement le 29 septembre 2021, répondra aux questions pertinentes. Le sommet réunira des cardiologues éminents du pays sur des sujets très variés tels que les soins cardiaques pendant la pandémie, la réadaptation cardiaque, les réglementations cardiaques, la pénurie de cardiologues et les délibérations sur les soins et la technologie cardiaques.

Il s’agit d’un sommet d’une journée avec plus de 5 tables rondes engageantes, plus de 20 conférenciers et plus de 800 délégués. L’événement offrira aux participants l’expérience d’un événement en personne avec la flexibilité de l’indépendance de l’emplacement !

Les sujets des tables rondes seraient le renforcement du cœur de l’Inde, l’accessibilité des soins cardiaques dans des endroits éloignés, les soins cardiaques à l’ère post-Covid, le diabète cardiovasculaire: une préoccupation croissante, la cardiologie et les innovations technologiques, la pénurie de cardiologues en Inde – Une crise et des soins cardiaques Développement et technologie.

La liste distinguée des dignitaires du sommet comprend le Dr Devi Prasad Shetty, président et fondateur de Narayana Health, Mme Preetha Reddy, vice-présidente exécutive, Apollo Hospitals, le Dr Amita Gupta, co-directeur, John Hopkins India Institute, Dr H Sudarshan Balal , Président , Manipal Hospitals, Dr Kewal Kishan Talwar, Président, Hôpital PSRI, Prof. (Dr.) Ashok Seth, Président, Fortis Escorts Heart Institute, Dr V. Mohan, Président et consultant en chef, Dr. Mohan’s Diabetes Specialties Centre, Dr Deepak Padmanabhan, électrophysiologiste consultant, Sri Jayadeva Institute of Cardiac Sciences / Narayana Institute of Cardiac Sciences, M. Vikrant Shrotriya, directeur général et vice-président d’entreprise, Novo Nordisk India, Dr Yugal Kishore Mishra, chef des services cliniques, chef des sciences cardiaques et Chirurgien cardio-vasculaire en chef, hôpitaux de Manipal, Dr Nand Kishore Kapadia, directeur du Centre de transplantation cardiaque et pulmonaire, hôpital Kokilaben Dhirubhai Ambani, Dr Ajay Kaul, président de Cardiac Scie nces, Fortis Hospital, Noida et M. Mudit Dandwate, co-fondateur et PDG, Dozee.

Le Sommet de cardiologie FEhealthcare.com 2021 vise et se concentre sur la mise en œuvre de stratégies de prévention des MCV simples mais efficaces et le renforcement du système de santé pour lutter contre les MCV.

Ce sommet se concentre sur la sensibilisation vers le bon type de soins cardiaques tout en soulignant certains des problèmes pertinents qui nécessitent une réparation urgente.

L’événement virtuel émulera un événement traditionnel en personne avec des opportunités d’interagir avec des conférenciers et d’autres participants dans un environnement virtuel sur le Web, plutôt que de se rencontrer dans un lieu physique.

Parmi d’autres sujets pertinents, la réadaptation cardiaque sera un moment fort de la discussion. La réadaptation cardiaque est un programme médical spécial conçu pour aider les personnes à se remettre d’une crise cardiaque et d’interventions telles que la chirurgie cardiaque, l’angioplastie et la pose de stents. Il comprend également des services de conseil et d’éducation.

Au milieu de la crise pandémique, des études cliniques ont mis en évidence une association entre COVID-19 et les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires préexistantes semblent être liées à de moins bons résultats et à un risque accru de décès chez les patients atteints de COVID-19. Un autre problème majeur est celui des interactions médicamenteuses potentielles affectant les patients atteints de COVID-19 et de maladies cardiovasculaires comorbides.

La délibération sur les soins et la technologie cardiaques est un autre sujet de délibération majeur au cours de l’événement. Selon l’OMS, l’accès aux médicaments essentiels contre les maladies non transmissibles (MNT) et aux technologies de santé de base dans tous les établissements de soins de santé primaires est essentiel pour garantir que ceux qui en ont besoin reçoivent un traitement et des conseils.

Selon l’OMS, les personnes à risque de maladie cardiovasculaire peuvent présenter une pression artérielle, une glycémie et des lipides élevés ainsi qu’un surpoids et une obésité. Identifier les personnes les plus exposées aux maladies cardiovasculaires et s’assurer qu’elles reçoivent un traitement approprié peut prévenir les décès prématurés.

Un nombre croissant d’études suggèrent que de nombreux survivants du COVID-19 subissent un certain type de lésions cardiaques, même s’ils n’avaient pas de maladie cardiaque sous-jacente et n’étaient pas assez malades pour être hospitalisés.

Les recherches effectuées dans JAMA Cardiology suggèrent que chez de nombreux patients, COVID-19 pourrait entraîner des dommages cardiovasculaires, une condition dynamique incessante dans laquelle la capacité du cœur à pomper le sang dans tout le corps diminue.

JAMA Cardiology, qui est une revue médicale mensuelle à comité de lecture couvrant la cardiologie publiée par l’American Medical Association (AMA), a constaté que 78 des 100 personnes atteintes de COVID-19 présentaient également des variations cardiaques associées à une inflammation du muscle cardiaque lors de leur imagerie cardiaque. a été fait dans un intervalle de 10 semaines à partir du premier diagnostic. Un nombre important de participants à cette revue d’étude étaient forts et en bonne santé physique.

Les impacts cardiaques et vasculaires du coronavirus, y compris le STEMI, les accidents vasculaires cérébraux, la TEV, le choc, l’insuffisance cardiaque, la myocardite et les arythmies ne font qu’augmenter le taux de mortalité cardiaque en Inde.

Les statistiques suggèrent que près d’un quart des personnes hospitalisées avec COVID-19 ont reçu un diagnostic de complications cardiovasculaires, qui contribuent à environ 40 % de tous les décès liés à COVID-19.

Les experts estiment que le moment est venu où les dépistages pour détecter les dommages cardiovasculaires devraient devenir une partie intégrante des soins de suivi des patients COVID-19.

Pour en savoir plus, veuillez rejoindre le lien d’inscription –

https://www.financialexpress.com/events/cardiology-summit

