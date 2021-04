Fei Labs lève 639K ETH lors d’un événement Genesis

Fei Labs a conclu samedi le lancement réussi de la genèse de son stablecoin Fei, levant près de 1,3 milliard de dollars en Ethereum (ETH) auprès de plus de 17000 contributeurs, soulignant une fois de plus l’appétit croissant du marché pour les actifs numériques et la finance décentralisée.

Un total de 639000 ETH a été engagé dans la soi-disant frappe du stablecoin FEI, a annoncé la société samedi. Au moment de la conclusion de Genesis, les engagements de l’ETH valaient près de 1,3 milliard de dollars.

Les fonds seront utilisés pour amorcer la valeur contrôlée par protocole de Fei, ou PCV, qui est une catégorie de valeur totale verrouillée. PCV représente tous les actifs qui ne sont pas remboursables par les utilisateurs, y compris les trésoreries et les fonds d’assurance.

Le protocole Fei Genesis est officiellement terminé! Merci à tous ceux qui ont contribué à une période Genesis réussie en amorçant le jeton de gouvernance $ FEI stablecoin et $ TRIBE Récapitulons ➡️ – Fei Labs (@feiprotocol) 3 avril 2021

Le protocole Fei Genesis a été lancé le 31 mars et s’est achevé samedi. Les utilisateurs qui ont participé à l’événement de genèse recevront un pourcentage au prorata de FEI généré à partir de la soi-disant courbe de liaison, qui est une formule mathématique pour définir la relation entre le prix et l’offre de jetons.

Fei Labs explique:

«Les utilisateurs qui participent au protocole Fei Genesis peuvent engager ETH dans le cadre du groupe Genesis pour amorcer le protocole. Ce faisant, cela donne droit aux participants à un pourcentage au prorata de FEI généré à partir de la courbe de liaison. »

Comme certains l’ont spéculé, l’augmentation du protocole Fei marque l’un des plus gros lancements DeFi de tous les temps.

Le plus grand lancement de l’histoire de Defi? @feiprotocol a levé 1,2 milliard de dollars grâce à son événement Genesis, et le pool $ FEI – $ TRIBE est n ° 1 sur Uniswap avec 2,6 milliards de dollars de liquidités. Simultanément, les investisseurs de détail ont été réprimés de manière prévisible. Voici comment le drame s’est déroulé: – Jon Wu (@jonwu_) 4 avril 2021

Fei Labs a noté dans son fil Twitter que la paire de trading FEI-ETH était le plus grand pool d’Uniswap à compter de samedi. Un pré-échange de 385 millions de dollars FEI contre TRIBE, un jeton de gouvernance, «marque probablement le plus grand swap AMM jamais réalisé», a déclaré Fei Labs, faisant référence aux responsables de marché automatisés.