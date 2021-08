Feindre le statut de vaccin, les “exemptions” de masques sont les nouvelles industries artisanales en vogue 10z viral

Faire semblant de ne pas se faire vacciner contre le COVID-19 ou de porter un masque facial sont les nouvelles industries en croissance aux États-Unis, car la variante Delta du coronavirus place des milliers de personnes non vaccinées dans les hôpitaux et sur des ventilateurs. Les gens déterminés à tromper le système sont devenus presque aussi omniprésents dans les médias que le Dr Anthony Fauci et nombre d’entre eux sont des personnalités religieuses, des médecins et des fonctionnaires.

Il y a un directeur d’école de l’Oregon qui dit aux parents comment ils peuvent empêcher leurs enfants de porter des masques en citant une loi fédérale sur les personnes handicapées. En Californie, un pasteur de méga-église offre des exemptions religieuses à toute personne moralement en conflit avec les exigences en matière de vaccins. Et puis il y a le procureur général de la Louisiane, qui est allé jusqu’à publier des exemples de lettres sur la page Facebook de son bureau pour ceux qui cherchent à contourner les règles de masque de son propre gouverneur.

Les partisans de ces « solutions de contournement » disent qu’ils veillent à la santé des enfants et aux droits des parents. D’autres disent que de tels stratagèmes sont malhonnêtes et irresponsables.

Les exigences en matière de masques et de vaccins varient d’un État à l’autre, mais autorisent souvent des exemptions pour certaines conditions médicales ou des objections religieuses ou philosophiques.

Dans l’Oregon, le surintendant Marc Thielman du district scolaire d’Alsea a déclaré aux parents qu’ils pouvaient contourner l’exigence de masque scolaire du gouverneur en demandant un aménagement pour leurs enfants en vertu de la loi fédérale sur les personnes handicapées. Thielman a déclaré qu’il avait eu l’idée après que le mandat du gouverneur ait généré “un énorme, énorme recul” de la part des parents.

“La majorité de mes parents sont sceptiques et ne croient plus ce qu’on leur dit” à propos de COVID-19, a déclaré Thielman, dont le district des montagnes côtières de l’État commence les cours lundi. « J’ai une majorité de mes parents qui disent : « Y a-t-il des options ? » “

Brown a rendu obligatoire les masques dans les écoles et les vaccinations pour tout le personnel scolaire au milieu d’une recrudescence des infections qui frappe l’Oregon. L’État a battu son record d’hospitalisations pour COVID-19 jour après jour, et les cas chez les enfants ont considérablement augmenté.

Dans une lettre aux éducateurs la semaine dernière, la gouverneure démocrate Kate Brown a déclaré qu’elle était choquée que Thielman sape ses politiques en “demandant aux étudiants de mentir” sur le fait d’avoir un handicap.

Samuel du Massachusetts tient sa carte de vaccination alors qu’il déjeune dans un restaurant de l’Upper West Side de New York le 17 août 2021, le premier jour où vous devez montrer une preuve d’avoir été vacciné contre le Covid-19 pour participer à des repas à l’intérieur. – Le mandat de vaccination comprend également les gymnases intérieurs et tous les divertissements intérieurs à New York. (Photo de TIMOTHY A. CLARY/. via .)

Les fausses cartes de vaccination COVID-19 sont désormais faciles à acquérir pour toute personne possédant un smartphone. Les fausses cartes sont faciles à trouver et bon marché à acquérir pour toute personne possédant un compte d’application de messagerie Telegram et un peu de crypto-monnaie. Les cartes coûtent généralement environ 100 $ chacune, selon une nouvelle étude de Check Point, une entreprise de cybersécurité basée dans la Silicon Valley. Rappel : le vaccin COVID-19 est gratuit.

Il semble y avoir beaucoup d’intérêt pour les fausses cartes. Le nombre d’adeptes des groupes Telegram offrant des informations d’identification de vaccination a grimpé de 566% depuis début 2021. Le nombre de vendeurs de fausses cartes de vaccination sur Telegram et WhatsApp a bondi de 257%. Plus de 2 500 groupes Telegram vendant maintenant de fausses cartes de vaccination comptent plus de 100 000 abonnés, et certains groupes approchent le demi-million, selon un rapport de CBS News.