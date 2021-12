Feisty Moyes fait rage chez VAR et révèle qui était « aussi bon que n’importe qui » lors de la victoire de West Ham

David Moyes était furieux qu’un but de West Ham ait été inscrit par VAR et a minimisé les attentes de son équipe malgré une victoire retentissante sur Watford.

Les Hammers n’avaient pris qu’un point lors de leurs trois derniers matchs de haut niveau et n’avaient gagné qu’une seule fois en sept sorties. Mais ils sont revenus en force pour battre les Hornets 4-1 à Vicarage Road. Et ils ont dû revenir par derrière après qu’Emmanuel Dennis ait donné une avance aux hôtes à la quatrième minute.

Les buts de Tomas Soucek et de Said Benrahma ont assuré aux Londoniens une avance de 2-1 à la pause. Et un penalty de Mark Noble et le premier but de Nikola Vlasic à West Ham ont vu les points revenir dans l’East End.

Jarrod Bowen a marqué un but au début de la seconde mi-temps refusé par VAR. L’arbitre vidéo a estimé qu’il y avait eu une faute sur Dennis lors de la préparation.

Moyes n’était pas content et n’a pas retenu son évaluation de la décision.

« On dirait que nous sommes revenus à ce que nous étions il y a un an et demi avec des coups francs doux », a-t-il déclaré à BBC Sport.

«Ce sera une honte pour le jeu si c’est là où nous allons. Je viens de le voir maintenant, et c’est une décision ridicule qu’ils ne donnent pas le troisième but pour ce niveau de coup franc.

«Je ne me suis pas plaint à l’époque parce que je pensais donner une chance à la VAR et à l’arbitre. C’était ridiculement doux, et je ne peux tout simplement pas croire que ce but n’a pas été donné.

Moyes refusant de se laisser emporter

West Ham a passé un nombre de semaines dans les quatre premiers jusqu’à la récente baisse des résultats. Le triomphe de mardi les a propulsés au-dessus de Tottenham et à la cinquième place.

Mais l’Ecossais a refusé de fixer des objectifs interrogé sur la possibilité de se qualifier pour la Ligue des champions.

« Nous ne parlons pas des quatre premiers, vous l’êtes », a-t-il répondu aux journalistes. « Nous ne parlons que de faire de notre mieux, de défier les meilleurs, d’essayer d’être parmi les meilleures équipes si nous le pouvons.

« Nous l’avons apprécié lorsque nous étions dans les quatre premiers, et j’attends avec impatience quand nous reviendrons. »

Et l’ancien chef d’Everton a choisi le joueur de West Ham qu’il considérait comme le meilleur chien du site du Hertfordshire.

« Je pensais que Mark Noble était aussi bon que n’importe qui sur le terrain aujourd’hui », a-t-il poursuivi. « C’est un grand leader et il a cette capacité qu’il peut entrer dans les matchs, il aurait pu jouer plus. »

