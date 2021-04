Feixas, descend pour une Super Coupe qui a été présentée ce mardi

12/04/2021 à 22h00 CEST

Avec le souvenir du douloureux 6-1 intégré à la récente finale de la Coupe d’Espagne, Le Barça tentera de se venger du Movistar Inter en Super Coupe jeudi qui se tiendra à 20h00 sur la même scène, le WiZink Center de Madrid.

Les deux équipes aussi représentera le futsal espagnol du 28 avril au 3 mai au Finale à huit de la Ligue des champions 2020-21 qui se tiendra définitivement à Zadar et non à Zagreb comme initialement prévu lorsque l’imposant bâtiment de la capitale croate est devenu un centre de vaccination contre Covid (les Blaugrana affronteront le Slovène Dobovec en quart de finale et les Interistas, à Ugra-Yugorsk russe) .

Avec la présence de son plus haut représentant Luis Rubiales, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) a présenté ce lundi à Las Rozas ce duel entre l’actuel champion du championnat (Inter) et le vainqueur de la Coupe d’Espagne en 2020 (Barça).

“Movistar Inter et le FC Barcelone sont deux clubs impressionnants qu’ils se battront à nouveau pour être champions d’Espagne et d’Europe. Nous sommes très fiers d’eux et nous voulons continuer à leur donner le meilleur de nous-mêmes pour jouer ce type de tournois & rdquor;, a expliqué Rubiales.

Feixas, une perte importante

Le Barça a repris l’entraînement hier avec la mauvaise nouvelle que Miquel Feixas souffrir d’une déchirure fibrillaire des ischio-jambiers de la cuisse gauche, il manquera donc non seulement la Super Coupe ce jeudi mais aussi ce huitième de finale de la Ligue des champions.

Pourtant, Dídac Plana sera à nouveau la seule référence dans un but Pour lequel les gardiens de la filiale Óscar de la Faya et Àlex Lluch raconteront, comme cela s’est déjà produit lors des deux blessures précédentes d’un Feixas qui n’a pas de chance au cours de son retour après deux ans dans les Industries.

Pola et les Feixas blessés, lors de la présentation de la Super Coupe

| RFEF

D’ailleurs Le gaucher argentin prometteur Santi Rufino s’est également entraîné avec la première équipe (Il pourrait aller à Peñíscola cet été s’il maintient la catégorie), deuxième meilleur buteur de Segunda avec 22 buts, le même que l’historique Nano Modrego (Full Energía Zaragoza) et un de Dani Colorado (Mengíbar).

Cette blessure a causé Feixas a représenté le FC Barcelone hier lors de la présentation de la Super Coupe avec Mas Aureli, manager responsable du futsal. Au nom de l’Inter se trouvaient son président José Manuel Saorín et l’international Pola.