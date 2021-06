Felanitx accueille Esporles lors de la neuvième journée

in

11/06/2021 à 18h30 CEST

le Esporles visite ce samedi pour C’est Torrento se mesurer avec Félanitx dans son neuvième tour de la deuxième phase de troisième division, qui débutera à 18h30.

le Félanitx Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir subi une défaite contre lui Llosetense dans le match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des huit matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division avec un chiffre de 41 buts pour et 37 contre.

Pour sa part, Esporles il a été battu 0-4 lors du dernier match qu’il a joué contre le Ferriolense, il vient donc répondre au besoin de renouer avec la victoire dans le domaine de Félanitx. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle n’en a remporté aucun avec un bilan de 21 buts marqués contre 69 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Félanitx a réalisé un bilan de trois victoires et une défaite en quatre matchs à domicile, ce qui indique que le Esporles il peut avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. A la maison, le Esporles a un bilan de trois défaites et un match nul en quatre matchs joués, donc en théorie cela peut être un match favorable pour le Félanitx Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la Félanitx et le bilan est de cinq victoires pour l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté cinq matchs de suite à domicile contre Esporles. Le dernier affrontement entre les Félanitx et le Esporles Ce tournoi s’est joué en janvier 2020 et s’est terminé sur un score de 2-0 en faveur des locaux.

Concernant la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Félanitx est en avance sur le Esporles avec une différence de 26 points. L’équipe de Paco Navarrete il se classe troisième avec 35 points sur son tableau de bord. Quant au rival, le Esporles, est en dixième position avec neuf points.