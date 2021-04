Felanitx ajoute trois points après avoir dépassé Santa Catalina Atlético (3-0)

18/04/2021 à 14:58 CEST

le Felanitx a commencé par une victoire 3-0 à domicile contre Santa Catalina lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le C’est Torrentó. Avec ce résultat, l’équipe Felanigens est troisième, tandis que le Athlétisme de Santa Catalina Il est sixième après la fin du match.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Felanitx, qui a tiré le pistolet de départ sur le C’est Torrentó avec un peu de Mohamed Aouaj à la 25e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La seconde moitié du match a débuté de manière favorable pour l’équipe Felanigens, qui a augmenté son compte de but par rapport à son adversaire grâce à un but de Riad Chakroun à la 53e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe locale d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score avec Julia à 73 minutes, terminant ainsi le match avec un score final de 3-0.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Felanitx ils sont entrés du banc Sorell, Tolo, Beas, Alhama Oui Santiago remplacer J’ai chiffré, Julia, Sarmiento, Garcia Oui Riad Chakroun, tandis que les changements par le Santa Catalina Ils étaient Schwencke, Oscar Vizcaino, Pepo, Lluis Triay Oui Zak, qui est entré par Miguel, Simon Vidal, m, Tomeu Oui Bauza.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, trois pour les locaux et un pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Riad Chakroun, Bordoy Oui Assane et par les visiteurs de Tomeu.

Pour le moment, le Felanitx il obtient 22 points et le Santa Catalina avec 17 points.

Le deuxième jour, le Felanitx jouera contre lui Alcudia à la maison, tandis que le Athlétisme de Santa Catalina fera face au Cardassar dans son fief.

Fiche techniqueFelanitx:Mingo, Ait Said Houssam, Cifré (Sorell, min.23), Bordoy, Vergarachea, Garcia (Alhama, min.88), Assane, Riad Chakroun (Santiago, min.88), Julià (Tolo, min.80), Sarmiento (Beas, min.88) et Mohamed AouajAthlétisme de Santa Catalina:Enrique, Jordi, Alorda, Hermelo, Simon Vidal (Oscar Vizcaino, min.46), m (Pepo, min.60), Tomeu (Lluis Triay, min.60), Miguel (Schwencke, min.46), Victor, Bauza (Zak, min 60) et LuchoStade:C’est TorrentóButs:Mohamed Aouaj (1-0, min.25), Riad Chakroun (2-0, min.53) et Julià (3-0, min.73)