Felanitx et Cardassar en tirent un à Es Torrentó

27/03/2021 à 20:09 CET

Le match qui s’est déroulé ce samedi au C’est Torrentó et qui a fait face au Felanitx et à Cardassar il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Felanitx voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Ibiza I. Pitiusas par un score de 2-1. Concernant l’équipe visiteuse, le Cardassar il a été battu par 2-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Ibiza I. Pitiusas. Après le résultat obtenu, l’équipe Felanigense est huitième après la fin du match, tandis que le Cardassar est le neuvième.

Le match a débuté de manière imbattable pour l’équipe Lorenzo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce au but de Isaac Calvo en minute 8. Cependant, le Felanitx a obtenu l’égalité grâce à un objectif de pénalité maximale de Julia quelques instants avant le coup de sifflet final, à 40 ans, terminant la première mi-temps avec un score de 1-1.

Au cours de la deuxième période, les deux Felanitx et le Cardassar Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Felanitx a donné accès à Ait Said Houssam pour Garcia, Pendant ce temps, il Cardassar a donné accès à Febrer, Rire, Hernandez, Alvarez Oui Rossello Ferragut pour Bona, Isaac Calvo, Jaume, Marti Oui Ramis.

Dans le duel, un total de neuf cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus. De la part des habitants, un jaune averti Bassin, J’ai chiffré, Jaume Oui Julia, tandis que l’équipe visiteuse sanctionnait Isaac Calvo, Bona, Singe, Jojo Oui Hernandez. De même, Bassin (2 jaunes) par le Felanitx Oui Jojo (2 jaunes) pour le Cardassar ils ont été expulsés après avoir vu le carton rouge.

Après l’égalité, les deux équipes avaient 19 points au tableau de bord et se sont classées huitièmes (Felanitx) et la neuvième place (Cardassar) dans la première phase de la troisième division.

Fiche techniqueFelanitx:Mingo, Carlos, Assane, Cifré, Bordoy, Vergarachea, Julià, Sarmiento, Garcia (Ait Said Houssam, min 60), Jaume et CuencaCardassar:Sanchez, Pau Soler, Coll Femenias, Micó, Bona (février, min.46), Ramis (Rossello Ferragut, min.90), Jojo, Javier Lopez, Jaume (Hernandez, min.75), Isaac Calvo (Riera, min. 54) et Marti (Alvarez, min 90)Stade:C’est TorrentóButs:Isaac Calvo (0-1, min.8) et Julià (1-1, min.40)